Mit der Anzahl der Infektionen steigt auch der Inzidenzwert in der Landeshauptstadt. (Symbolbild)

Nachdem Erfurt am Mittwoch mit 24 Neuinfektionen den bisher höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie erreichte, steigen die Zahlen auch am Donnerstag weiter rasant an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog