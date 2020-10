Erfurt meldet die bisher meisten Corona-Fälle an einem Tag

Mit der bisher höchsten Zahl von Neuinfektionen an einem Tag hat sich die Corona-Lage in Erfurt deutlich zugespitzt. Das Gesundheitsamt vermeldete am Mittwochmorgen 24 neue positive Testbefunde.

Damit stieg die Zahl der aktuell aktiv Infizierten auf 87, was ebenfalls einen Höchstwert seit Beginn der Pandemie darstellt. In der ersten Corona-Welle, die Ende März ihren Höhepunkt in Erfurt erreichte, blieb die Zahl der gleichzeitig Infizierten stets unter 60 Fällen und die Zahl von neuen Fällen an einem Tag immer unter 15.

Die Erfurter 7-Tage-Inzidenz kletterte am Mittwoch auf 20,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. Als Auslösewert für verstärkte Schutzmaßnahmen und Einschränkungen gelten 35 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner.

Offenbar auch zwei Corona-Fälle in einem Seniorenheim

Unter den Neuinfektionen sind offenbar auch zwei Fälle aus einem Seniorenheim. Beide Personen, eine aus der Tagespflege und eine Person, die im Seniorenheim wohnt, werden stationär behandelt. Insgesamt liegen Stand Mittwoch zehn Patienten mit einem Corona-Befund im Krankenhaus, drei mehr als am Dienstag.

Vieselbachs Ortsteilbürgermeister Christian Poloczek-Becher bestätigte einen Fall unter dem örtlichen Kita-Personal, der allerdings vom Wochenende stamme. Die Mitarbeiterin sei schon einige Tage nicht mehr in der Kita gewesen. Die von ihr betreute Gruppe sei vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden. Da die Gruppen getrennt betreut würden, gehe der restliche Kita-Betrieb in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weiter.

Drei ebenfalls schon einige Tage alte Fälle in Erfurt gehen wohl auf eine Reisegruppe zurück, die in Polen unterwegs war. An der Reise sollen auch Bewohner benachbarter Landkreise teilgenommen haben.

Gesundheitsamt ist ausgelastet und liefert keine weiteren Informationen

„Das Infektionsgeschehen ist punktuell in der Stadt verbreitet und lässt sich nicht auf wenige Orte oder Anlässe zurückführen, die den sprunghaften Anstieg erklären“, sagt Rathaus-Sprecherin Anja Schultz. Sie bat zugleich um Verständnis, dass wegen der Auslastung des Gesundheitsamtes keine weiteren Informationen geliefert werden könnten.

Diese Art der kargen Kommunikation stößt in der Stadt jedoch auf immer weniger Verständnis. Der Stadtratsvorsitzende Michael Panse (CDU) mahnte am Mittwoch eine deutliche Verbesserung an. „In anderen Städten läuft das viel transparenter“, sagte er und verwies etwa auf Jena oder Weimar.

Bürger würden zunehmend anfragen, ob denn wenigstens der Stadtrat mehr wisse, was aber nicht der Fall sei. „Die Leute brauchen die Informationen, um die Problemlage zu erkennen und künftige Fälle zu vermeiden“, meinte Panse. Auch das Verständnis für einschränkende Maßnahmen könne nur erwartet werden, wenn Infos etwa zu betroffenen Personengruppen, der Altersstruktur oder den Infektionsherden mitgeteilt würden.

Behandlungsstau vom Frühjahr im Krankenhaus noch nicht abgebaut

Das Katholische Krankenhaus (KKH) hält weiterhin eine Isolierstation für Corona-Patienten vor. Stand Mittwoch wurde dort ein Patient behandelt, teilte das KKH auf Nachfrage mit. Als Krankenhaus der Stufe 2 würden dort aber keine intensivpflichtigen Patienten betreut. Zugangsregeln zum Krankenhaus bleiben in Kraft, weitere Einschränkungen seien abhängig von der weiteren Entwicklung.

„Eine Einschränkung des Normalbetriebes hängt immer von der Entwicklung der Infektionszahlen ab“, heißt es aus dem KKH. Sollten diese Zahlen weiter steigen, lauert das nächste Problem: Der im Frühjahr wegen Corona entstandene Behandlungsstau ist noch nicht abgebaut, bestätigt das KKH.

Antworten des Helios-Klinikums auf Fragen unserer Zeitung lagen zu Redaktionsschluss noch nicht vor.