Erfurt: Orange Beleuchtung gegen Gewalt an Frauen

Kerstin Anderson, Angela Flügel, Martina Stappel und Birgit Adamek (von links), hier im Erfurter Ratssitzungssaal, bereiteten Aktionen für den Tag gegen Gewalt an Frauen am Mittwoch, 25. November, vor.

Pro Tag registrierte die Erfurter Polizei im vergangenen Jahr zwei Delikte von häuslicher Gewalt. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. Doch oft trauen sich Frauen nicht, sich an die Polizei, Freunde oder Beratungsstellen zu wenden. Zu groß ist die Scham, die Frauen suchen die Fehler bei sich. Am morgigen 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Seit mehr als 20 Jahren gibt es auch in Erfurt Aktionen an diesem Tag, der auch als „Orange Day“ bezeichnet wird.