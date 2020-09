Erfurt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene säubern am World-Cleanup-Day Straßen und Plätze in Erfurt.

Der World-Cleanup-Day sorgte am Wochenende für viel Bewegung auf den Straßen, an verschiedenen Stellen des Geraufers und in den Wohngebieten. Ausgestattet mit Handschuhen, Zangen und Müllbeuteln gingen Kinder- und Erwachsenengruppen durch Erfurt, um liegengelassene Abfälle in der Stadt zu beseitigen.