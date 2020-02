Erfurt setzt neue Blitzersäule und zweiten Panzerblitzer ein

Die Stadt Erfurt setzt ab Mitte März einen zweiten Panzerblitzer ein. Das transportable, unbemannte Tempomessgerät wird zuerst an der Kreuzung von Rudolstädter Straße und Ostumgehung eingesetzt, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Zugleich gab die Stadt bekannt, dass die Panzerblitzer Namen tragen. Das neue Gerät heiße „Michael“, während seine bereits im Einsatz befindliche „Zwillingsschwester“ auf „Barbara“ hört.

Blitzer-Säule sichert Schulweg und Seniorenheim ab

Verstärkt wird die Tempoüberwachung in der Landeshauptstadt aber bereits am kommenden Dienstag. Dann geht eine stationäre Messsäule in der Häßlerstraße in Betrieb.

Nach Angaben der Stadt steht die neue Säule zwischen den Hausnummern 6 und 8 und blitzt in beide Richtungen. Sie überwacht dort eine Tempo-30-Zone.

Der Bereich gilt als besonders schützenswert, da Schulwege der Grundschule 18 und der Regelschule 3 über die Häßlerstraße führen. Zudem befindet sich dort ein Alten- und Pflegeheim sowie ein Ärztehaus.

Am Gagarin-Ring fällt die Tempoüberwachung weg

Allerdings muss die Stadt die Blitzersäule am Juri-Gagarin-Ring aufgeben. Sie gehört zu den Standorten, zu denen die Landespolizei das erforderliche Einvernehmen verweigert hatte, obwohl dort ebenfalls ein Schulweg abgesichert werden soll.

„Ob an dieser Stelle wieder eine neue Säule aufgestellt wird, steht derzeit noch nicht fest“, sagt die Rathaus-Sprecherin Anja Schultz. Wie unsere Zeitung erfuhr, plant Erfurt gemeinsam mit anderen Thüringer Städten einen Vorstoß beim Land mit dem Ziel, selbstständiger über Blitzer-Standorte entscheiden zu können.

Bürger sollen Standort-Vorschläge machen

Während die neue Säule in der Häßlerstraße fest installiert ist, soll Panzerblitzer „Michael“ seinen Standort wechseln, wie es bereits „Barbara“ tut. Dabei nimmt das Bürgeramt auch Standort-Vorschläge entgegen. „Diese werden, soweit technisch möglich, zeitnah bei der Aufstellung berücksichtigt“, sagt Sprecherin Schultz.

Der erste Standort an der Rudolstädter Straße bei Urbich wird seit Jahren vom Urbicher Ortsteilrat eingefordert. Rotlicht-Verstöße in Verbindung mit Rasen haben in den letzten Jahren zu schweren Unfällen geführt.