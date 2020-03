Der Wertstoffhof in der Eugen-Richter-Straße in Erfurt.

Erfurt. Hygienemaßnahmen in Corona-Zeiten stellen Anlieferer auf Geduldsprobe.

Erfurt: Wartezeit am Wertstoffhof

In den vergangenen Tagen bildeten sich Autoschlangen vor dem Wertstoffhof in der Eugen-Richter-Straße. Offensichtlich nutzen viele Erfurter die freie Zeit, um auszumisten. Bei den Stadtwerken ist man skeptisch. „Wir rufen auf, auf nicht notwendige Entrümpelungsarbeiten zu verzichten“, sagt Ivo Dierbach. „Die Abwicklung dauert aufgrund der hygienischen Anforderungen länger als sonst. Das führt zu Wartezeiten.“ Zwei Wertstoffhöfe haben geöffnet. Ivo Dierbach verweist darauf, dass derzeit keine kostenpflichtigen Abfälle entgegen genommen werden – um auf Bargeldverkehr zu verzichten. Zudem betont er, dass in den Wertstoffhöfen die gelben Säcke für die Altstadt ausgegeben werden, da der Umweltladen geschlossen ist.