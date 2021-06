Erfurter Ampelmännchen machen sich auf Stadt-Tour

Erfurt. Aufgetaucht und wieder verschwunden sind die vier Ampelmännchen - und haben damit einen ersten Platz belegt.

Einen Blick über den architektonischen Horizont hinaus – das soll die Kompaktwoche für Architekturstudierende der Fachhochschule Erfurt bieten. Vier Tage lang haben insgesamt 220 Studierende in gemischten Teams unter dem Titel „Pop up Erfurt“ gearbeitet. Ereignisse, die scheinbar spontan entstehen, sich entfalten, ablaufen und wieder verschwinden, sollten geschaffen werden. So wie die Ampelmännchen von Lina Stellwagen, Katharina Liebe, Maike Kuntze, Patrick Riedl, Anton Sievert, Anne Genkel und Tobias Dirnberger, mit denen die Studentinnen und Studenten nicht nur für Staunen am Erfurter Stadtring sorgten, sondern auch den ersten Platz belegten.