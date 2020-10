Erfurter Bar hat für Plastik herzlich wenig übrig

Es ist vielleicht die kleinste Bar in Erfurt, aus der am Dienstagabend das Licht auf die regennasse Paulstraße fällt. Platz für 18 Gäste gibt es dort, zwei Tische sind belegt. Es gibt Cocktails, Bier, Erdnüsse und Redebedarf: „Gerade in Erfurt hat es mich sehr schockiert“, sagt Inhaberin Lisa Plotzki. Die Rede ist von Plastikmüll, von To-go-Bechern, Einwegverpackungen und Trinkhalmen. All dies habe sie schon vor Jahren aus ihrer Herz Bar und Lounge verbannt. Und das aus gutem Grund.

Rund 120 Millionen Euro bezahlen Kommunen in Deutschland jährlich für die Entsorgung von To-go-Bechern aus Plastik, rund 700 Millionen Euro kostet es laut einer Studie des Verbands kommunaler Unternehmen, Parks und Straßen von allerlei Einwegplastik und Zigarettenkippen freizuhalten. Nicht nur deswegen hat die Bundesregierung jüngst ein Verbot angekündigt, das Menschen wie Lisa Plotzki, aber auch die Erfurter Stadtwerke hoffen lässt. Ab dem 3. Juli 2021 ist die Herstellung von Einwegplastik europaweit nicht mehr erlaubt. Preis und Einsicht Besonders in der Gastronomie wird das eine Umstellung. „Die Einsicht bei den Gastronomen ist groß, doch preislich ist es etwas anderes“, gibt Dehoga-Thüringen-Geschäftsführer Dirk Ellinger zu bedenken. Den Preis für bis dato teurere und umweltfreundlichere Produkte bezahle letztlich aber der Gast. Wegzudenken sei der Einwegcharakter aus der Gastronomie nicht, sagt Ellinger und hofft auf eine offene Debatte um Verbot und kostengünstige Alternativen. Denn gerade in Corona-Zeiten greifen viele Einrichtungen auch aus Hygienegründen auf Einwegprodukte zurück. Hier sammelt sich der Müll Überquellende Mülleimer, wie hier am Erfurter Anger, sind in der Landeshauptstadt keine Seltenheit. Hauptsächlich landen dort Einwegprodukte aus der Gastronomie. Foto: Marvin Reinhart Dass die Corona-Pandemie die Situation um den Einweg-Müll auf Erfurts Straßen verschlimmert hat, haben auch die Stadtwerke zu spüren bekommen. „An den Hotspots hat der Verpackungsanteil durch Corona zugenommen, da sich die Gastronomie nach dem Lockdown auf den Außer-Haus-Verkauf umgestellt hat“, sagt Ivo Dierbach von den Erfurter Stadtwerken und weist den Platz hinter der Krämerbrücke, aber auch Anger, Fischmarkt und Hirschgarten als solche Hotspots aus. Der Anteil von Verpackungen, To-go-Bechern oder Einweggeschirr im Vergleich zu sämtlichem anderen Müll, der auf den Straßen und in öffentlichen Mülleimern der Landeshauptstadt landet, liege etwa bei 60 Prozent Volumenanteil, das Gros verursacht von gastronomischen Einrichtungen, so Dierbach. „Ein generelles Verbot von Einweg-Verpackungen aus Kunststoff und Pappe wäre ein Anfang“, betont er. 400 Trinkhalme pro Woche Für Lisa Plotzki ist die künftige Umstellung auf umweltfreundliche Einwegprodukte indes keine Hürde. „Ich führe die Bar seit Jahren plastikfrei“, sagt sie. Biologisch abbaubare Trinkhalme kaufe sie von einem Start-up-Unternehmen aus Hamburg, To-go-Cocktails gibt es, allerdings im Marmeladenglas und zu Zeiten des Außer-Haus-Verkaufs mit Pfand. 400 Trinkhalme gehen in der Bar pro Woche über den Tresen, schätzt die Inhaberin. „Vier bis fünf Cent bezahle ich mehr für einen“, sagt sie und rechnet hoch: „Das sind 80 Euro im Monat.“ Doch die Kundschaft nehme den Aufpreis zumindest in der Herz Bar dankend an. Dennoch: „Es ist schon ein Mehraufwand“, räumt Lisa Plotzki ein und zählt auf: Wasser, Strom, Desinfektion, Zeit. „Das sollte man aber mit einkalkulieren“, betont die Erfurterin. Auch Getränke kaufe sie ausschließlich in Glasflaschen, die Kräuter für Cocktails baue sie selbst an und achte generell auf Regionalität. „In 60 Tagen sollen die Trinkhalme laut Hersteller abbaubar sein“, sagt sie. Das probiere sie gerade in ihrem Blumenkübel hinter der Bar aus. Schließlich will man ja wissen, was man hat.