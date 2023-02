Erfurter Bibliothek lockt mit hohem Rabatt auf Jahreskarte

Nicht nur Bücher können in den Bibliotheken ausgeliehen werden – auch Musik, Filme, Spiele und digitale Inhalte gibt es.

Erfurt. Wer einen neuen Ausweis kauft oder einen abgelaufenen verlängert, bekommt den für die Hälfte des Normalpreises. Aber nur an einem bestimmten Tag.

Ausschließlich am Dienstag, 21. März, bietet die Stadtbibliothek Erfurt Mitgliedsausweise für die Hälfte des üblichen Jahrespreises an. Wer an diesem Tag einen neuen Ausweis für ein Jahr kauft oder eine abgelaufene Mitgliedschaft erneuert, zahlt 10 Euro statt 20 Euro, teilt die Stadtverwaltung mit. Studenten zahlen 5 Euro, Inhaber eines Sozialausweises zahlen 2,50 Euro, der Partnerausweis schlägt mit 15 Euro zu Buche.