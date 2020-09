Erfurter Schule und Internat wegen Corona-Fall geschlossen

In Erfurt ist die Mitarbeiterin einer Schule positiv auf Corona getestet worden.

Erfurt. Die Stadt Erfurt hat das Förderzentrum wegen eines Corona-Falles geschlossen. Lehrer und Schüler wurden in häusliche Quarantäne beordert. Betroffen ist auch das angeschlossene Internat.

Wegen eines Corona-Falls an der Schule hat die Stadt Erfurt das Staatliche Förderzentrum 1 an der Warschauer Straße geschlossen. Schüler und Lehrer wurden in häusliche Quarantäne beordert, bestätigt Stadt-Sprecher Daniel Baumbach.