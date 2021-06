Erfurter Gymnasium soll Schule ohne Rassismus werden

Erfurt. Zum Geburtstag von Anne Frank vor 92 Jahren haben vier Schülerinnen ein Projekt erarbeitet. Es ist Teil einer Bewerbung für einen wichtigen Titel.

Am 12. Juni 1929, also vor 92 Jahren, wurde Anne Frank geboren. Bekannt wurde sie durch ihr Tagebuch, welches sie über zwei Jahre in ihrem Versteck schrieb. In einem Hinterhaus in Amsterdam hatte sie über diesen Zeitraum mit ihrer Familie Schutz vor den Nationalsozialisten gefunden. Kurz vor Kriegsende fiel sie dem nationalsozialistischen Holocaust zum Opfer.

Mit der Geschichte Anne Franks haben sich vier Schülerinnen des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) befasst. Und das Thema in die Gegenwart gebracht. Sie möchten, dass die Schule erstmals den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ erhält. Das Ziel der Seminarfacharbeit ist die Bewerbung der Schule. Unterstützung finden sie in Schulleiter Sven Stötzer, mit dem sie in der nächsten Woche den Antrag ausfüllen und abschicken.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung: mindestens 70 Prozent aller Personen, die in einer Schule lernen und arbeiten, also Schüler, Lehrer und technisches Personal, stimmen dem Selbstverständnis einer Courage-Schule zu, sich künftig gegen jede Form von Diskriminierung an ihrer Schule aktiv einzusetzen, bei Konflikten einzugreifen und regelmäßig Projekttage zum Thema durchzuführen. „Wir haben schon mehr als 70 Prozent“, sagt Madlen erfreut. Insgesamt gehören zum ASG inklusiv seinem Spezialschulteil mehr als 1000 Personen.

Madlen, Anh, Hedda und Nhi lernen gern hier, 40 Nationen sind im ASG vereint. „Wir haben Vielfalt im Haus“, sagt der Schulleiter. „Wir als Schule müssen uns einsetzen dafür, dass wir eine Einrichtung ohne Rassismus, Ausgrenzung, Unterdrückung und Gewalt sind.“

Nhi und ihre Klassenkameradinnen haben beobachtet, dass sich ein unterschwelliger Alltagsrassismus verbreitet hat. „Vielen ist gar nicht bewusst, dass sie verletzend sind“, sagt Nhi. „Das ist überall so, es ist nicht nur ein Problem an unserer Schule. Mit unserer Seminarfacharbeit möchten wir diesem entgegenwirken.“

Trägt die Schule dann diesen Titel, verpflichtet sie sich, nachhaltige Projekte, Aktionen und Veranstaltungen durchzuführen, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, zu überwinden. „Wenn an meiner Schule Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen ausgeübt werden, dann wende ich mich dagegen, spreche dies an und unterstütze eine offene Auseinandersetzung, damit wir gemeinsam Wege finden, einander respektvoll zu begegnen“, heißt es auf der Webseite der Stiftung „Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar“.

Zusätzlich zu dem Anne-Frank-Projekt entwarfen die vier Schülerinnen Lehrmaterial, das sie an die Lehrpläne der jeweiligen Klassenstufen anpassten und den Lehrern in Deutsch und Englisch zur Verfügung stellen. Die Idee für das Thema war bereits in der zehnten Klasse entstanden, berichtet Hedda.

Während ihres Vortrages am Freitagmittag vor einer achten Klasse ist es sehr still im Raum. Wie sich die Schüler fühlen würden, fragt sie sie, wenn sie sich in einem Hinterhaus verstecken, immer leise sein müssten, wochen-, monatelang. Bedrängt. Stressig.

Hedda zitiert Anne Frank abschließend: „Radfahren, pfeifen, tanzen, die Welt sehen, mich jung fühlen, wissen, dass ich frei bin – danach sehne ich mich.“