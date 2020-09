Erfurter Hauptfriedhof: Ein Ort des Lebens

Erfurt. Der Erfurter Hauptfriedhof wird in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Ein Schild am Eingang kündet davon

Der Erfurter Hauptfriedhof wurde am Freitag gleichzeitig mit mehr als 150 anderen Friedhöfen in Deutschland zum „immateriellen Erbe Friedhofskultur“ erklärt. „Friedhöfe sind Orte, an denen vor allem Lebende zusammenfinden und nicht nur die Toten“, wie Andreas Horn vom Umwelt- und Naturschutzamt sagt. „Es sind bewusste Orte der Besinnung und haben auch als Grünfläche eine viel weiterführende Bedeutung, als den des Bestattungsplatzes“. Auch Jens Kratzing betont: „Es geht bei dieser Ernennung weniger um den Friedhof als solchen, als um das, was hier sonst noch alles passiert“. Wie der Leiter der Friedhofsverwaltung sagt, spielen auch die landschaftliche und gärtnerische Gestaltung eine wichtige Rolle, sowie auch die Pflege der Grabanlagen durch das Friedhofspersonal.