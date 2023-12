Erfurt Es sind die Thüringer mit dem garantiert längsten Schulweg. Eine Erfurter 9.Klasse fährt für einen Unterrichtstag mit dem Nightjet rund 600 Kilometer bis Brüssel.

Floh hat ein Brötchen eingepackt, Gummibärchen und etwas Schokolade. Was sonst für einen Unterrichtstag reicht. Diesmal könnte es knapp werden. Denn dieser Schultag dauert 30 volle Stunden.

Fächerübergreifend geht es im Unterricht um Europa

Im Epochenunterricht, der das Lernkonzept der Aktiv-Schule prägt, geht es dieser Tage fächerübergreifend um Europa, die Europäische Union. „Groß ist die Auswahl ja nicht bei dem Thema“, beschreibt Laurin das Dilemma der Exkursionsgruppe, die verantwortlich ist, innerhalb des Lernabschnittes Ausflüge zu organisieren. „Museum in Berlin, das ist langweilig. Dann kamen wir auf Brüssel und das EU-Parlament.“ Und nun am Mittwoch kurz vor Mitternacht geht es wirklich in die belgische Hauptstadt – mit dem Nachtzug.

Erst das zweit Mal steht die Verbindung nach Brüssel an der Anzeigetafel in Erfurt. Auf geht‘s! Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Aleksej, der mit Kimera auch zur Exkursionsgruppe gehört, war erst – wie er sagt – skeptisch. „Ich habe es mir erst nicht so zugetraut. Einen Ausflug in ein anderes Land zu organisieren.“ Aber mit etwas Rückenwind von Lehrerin Steffi Grossert ging es an die Organisation.

So ganz nebenbei sind die Erfurter Jungen und Mädchen so zu echten Entdeckern geworden. Denn der blaue Zug der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) startet in dieser Nacht zum Donnerstag erst das zweite Mal überhaupt von Erfurt in Richtung Brüssel und es ist nach der Promi-Premierenfahrt die erste reguläre.

Es ist erst der zweite Nightjet der neuen Verbindung nach Brüssel

„Verrückt.“ Das sei das Wort gewesen, was der Lehrerin eingefallen ist, als die jungen Leute ihr erstmals die Idee unterbreiteten. Aber Steffi Grossert zögerte nicht. „Wenn sie das auf die Reihe kriegen, bin ich dabei.“ Und sieht durchaus einen Wert aus pädagogischer Sicht. „Das ist das echte Leben, nicht nur Lernen aus dem Buch.“ Nicht nur nebenbei sei ja auch in Brüssel am EU-Parlament neben einer Besichtigung auch ein echter Workshop angesetzt. „Und für die Gruppe ist es ein ganz großer Gewinn und schafft Selbstvertrauen.“

Dennoch haben die Jugendlichen nicht einen vollen Ranzen auf dem Rücken, sondern Rucksäcke. Mit einem Schlafkissen, Proviant und dem Standardequipement. Handy, Kopfhörer plus Powerbanks. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als dass das Handy schlapp macht.

Schüler haben während der Exkursion das Sagen

Schon im Bahnhofsfoyer übergibt Lehrerin Grossert dann an die Exkursions- oder in dem Fall besser sogar „Expeditionsgruppe“. Die wiederum auf dem Bahnsteig 9 die Instruktionen für den Zug gibt. Kimera erklärt, wer in welches Abteil soll, auch Steffi Grossert kriegt ihren Platz zugeteilt.

Es ist schließlich der letzte Wagen im blauen Zug. Die gerade erst vorgestellte neue Nightjet-Generation der ÖBB fährt in Deutschland noch nicht. Statt dessen versprüht der Wagon den Charme der Wendezeit, aber die Sitze könne in Schräglage vorgeschoben werden, das reicht.

Crowdfunding sichert die Finanzierung der Reise

Gerade einmal 20 Euro hat jeder Reisende beizusteuern. Was nicht leicht fiel. EU-Fördergeld – ein naheliegender Gedanke – floss leider nicht. Auch andere Fördertopfe anzuzapfen klappte wegen der Bürokratie so kurzfristig nicht. Um die für jeden Schüler sozial verträgliche Finanzierung stemmen, half schließlich ein Crowdfunding. Dieses spielte genug ein, um 78 Euro pro Nase für das Gruppenticket zu zahlen.

Leise rollt der Nightjet ein. Im letzten Wagen befinden sich die reservierten Sitzplatzabteile. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Fast auf die Sekunde genau 23.36 Uhr rollt dann der blaue Zug aus dem Erfurter Hauptbahnhof hinaus in die Nacht. Ankunft in Brüssel ist zur besten Frühstückszeit. Und wenn Floh das Brötchen nicht reicht – Wenzel teilt ja auch in der Schule gern sein Frühstück. Und dann warten noch die echt belgischen Pommes.