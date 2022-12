Erfurter „Kirche im Advent“ lüftet das Rätsel um sechs Kronen

Erfurt. An Kindergarten- und Grundschulkinder richtet sich die Aktion „Kirche im Advent“. Es geht um einen König, Kronen und Geheimnisse.

Grundschüler aus insgesamt 14 Klassen der Europa- und der Moritzschule streben dieser Tage der Andreaskirche zu. Allein am Mittwoch empfing Gemeindepädagogin Annette Peschel vier Klassen aus der Europaschule, um sie bei „Kirche im Advent“ in die uralte Weihnachtsgeschichte eintauchen zu lassen.

Zum 22. Mal bieten evangelische Gemeinden des Kirchenkreises Erfurt diese besondere Form des Ethik- oder Religionsunterrichts an. Allerdings kommen längst nicht mehr über 1500 Kinder in den Genuss solcher besinnlichen Stunden in der Vorweihnachtszeit in den Gotteshäusern. Personalprobleme, Krankheit und neue Gemeindepädagogen, die erst den Kontakt zu Schulen aufbauen müssen, sind der Grund. Zudem fiel das Angebot coronabedingt 2020 ganz aus; im vorigen Jahr konnte es nur durch strenges Einhalten der Hygieneregeln in den Kirchen oder Gemeindezentren begangen werden.

Ein anderer Blickwinkel auf die Adventszeit

Die Erzählungen über die Adventszeit stehen jedes Mal unter einem anderen Blickwinkel. Stellte Annette Peschel bisher etwa Engel, die Hirten oder Glocken in den Mittelpunkt, waren es diesmal „Der Geheime König“ und das Rätsel um sechs Kronen. Neben der Weihnachtskrippe öffnete die Gemeindepädagogin nach und nach ein Leporello mit den Hauptfiguren: die heiligen drei Könige, auch als die Weisen aus dem Morgenland bekannt, mit ihren Kronen. König Herodes, der dem Jesuskind nach dem Leben trachtete und ein „geheimnisvoller“ König. Über dem Kind in der Krippe schwebte eine Krone, denn in ihm sahen die Weisen aus dem Morgenland mit ihren wertvollen Geschenken den „neuen“ König und Retter der Welt.

Mit Stern, Herz und Hand als symbolische Zeichen

Das Rätsel um das letzte Bild mit einem Ausschnitt für einen Kopf lüftete Annette Peschel. Jedes der anwesenden Kinder könne dahinter stehen. Denn die Zeichen darüber – ein Stern, ein Herz und eine Hand – bildeten Symbole für das Licht, die Liebe zu anderen Menschen sowie alle erdenklichen Formen von Hilfe, die jedes Kind einem Anderen, etwa Freunden oder Mitschülern angedeihen lasse und sich damit als „kleiner König“ im Alltag erweisen.

Eine neue Form für „Kirche im Advent“ fand die ordinierte Gemeindepädagogin Franziska Gräfenhain aus der evangelischen Kirchengemeinde Martini-Luther für Kindergartenkinder. Sie lädt am 5. und 12. Dezember rund 40 kleine Geister aus dem „Spatzennest am Zoo“ in Trägerschaft der Evangelischen Stadtmission in das Gemeindezentrum am Roten Berg ein.