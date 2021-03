Erfurter Kirchen beteiligen sich am Klimastreik

Das Ökumenisches Netzwerk Schöpfungsbewahrung und die Erfurter Kirchen beteiligen sich am globalen Klimastreik. Auch am Paulsturm hängt ein Banner.

Glockenläuten, Banner an Kirchtürmen, Gebete: Auf die kirchliche Beteiligung am 7. globalen Klimastreik macht das 2020 in Erfurt gegründete „Ökumenische Netzwerk Schöpfungsbewahrung“ aufmerksam. Fridays for Future Erfurt und weitere Organisationen haben für den heutigen 19. März Aktionen vorbereitet. Große Kundgebungen sind coronabedingt in der aktuellen Situation nicht angebracht, daher findet der Streik überwiegend online und in Form von dezentralen Aktionen statt.

Das Erfurter Bündnis für Klimagerechtigkeit hat gemeinsam mit den Partnern ein Streikprogramm vorbereitet. In der Stadt verteilt wird es Bannerdrops, Kunst-Aktionen, Mahnwachen, Kundgebungen, eine Raddemo (17 Uhr Start am Domplatz) und eine Laufdemo (15 Uhr Start am Schmidtstedter Knoten) geben.

Und Erfurter Kirchen zeigen Gesicht: „Glockenläuten und Churches-for-Future-Banner an mehreren Kirchtürmen rufen Christen dazu auf, selbstkritisch zu sein, sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen und die Anliegen des Klimastreiks aktiv zu unterstützen“, heißt es in der Mitteilung des Netzwerks. Für 11.45 Uhr lädt die Kaufmannsgemeinde am Anger zum „Gebet für die Schöpfung“ ein und 12 Uhr wird es in der Reglerkirche in der Bahnhofstraße ebenfalls ein „Gebet für die Schöpfung“ geben.