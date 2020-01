Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Kita-Kids jagen den Einbrecher mit den großen Füßen

Namentlich ist der Ganove noch nicht bekannt, der in einer Dezembernacht in die Kinderkrippe „Löwenzahn“ an der Halleschen Straße eingebrochen ist. Doch kann er sich nicht sicher sein, dass das noch lange so bleibt. Denn nach akribischen Ermittlungen haben die Knirpse aus dem benachbarten Kindergarten „Weltentdecker“ ein Täterprofil erstellt, das sie am Mittwoch der Polizei übergaben.

Als sie von dem Einbruch in der Nachbareinrichtung Wind bekamen, waren die Kinder traurig und auch ein bisschen wütend. Irgendwo einzubrechen gehört schließlich zu den Sachen, die man nicht macht. „Das ist genauso schlimm wie Haue“, sagte ein Knirps bei der Übergabe der Beweismittel. „Oder mit einer Bohrmaschine spielen“, rief ein Mädchen. Die Tat ließ den Kindern keine Ruhe. „Die Vierjährigen aus der größeren blauen Gruppe haben angefangen zu ermitteln“, erinnert sich die Erzieherin Katrin Hahn. Die kleinen Detektive bildeten Ermittler-Teams und suchten unermüdlich das Gelände nach Spuren ab. Eine von der Erzieherin geborgte Kamera half ihnen dabei, ihre Funde zusätzlich mit Fotos zu dokumentieren. „Das passt zu unserem Kita-Konzept“, sagt Katrin Hahn. „Die Kinder wählen sich selbst ein Projekt und setzen es in Eigeninitiative um.“ Der Dieb hatte offenbar Schnupfen Handabdrücke an den Krippen-Fenstern, eine vielleicht vom Täter achtlos weggeworfene Zigarettenkippe und Kronkorken gehörten zu den ersten verdächtigen Spuren. Ein Taschentuch verriet ihnen, dass der Einbrecher wohl Schnupfen hatte. Eine leere Gummibärchen-Tüte offenbarte die vermeintlichen Naschgewohnheiten des Diebes. An der Tür, wo die Eltern die Krippenkinder abholen, entdeckten die Kita-Ermittler „riesengroße Fußspuren“, berichtete ein Junge. „Wir sind fasziniert, was das für Ausmaße angenommen hat“, erzählt der Kita-Leiter Christian Andrzejak. Normalerweise würden Kinder in dem Alter nach einer halben Stunde die Konzentration auf ein und dieselbe Sache verlieren. „Doch in diesem Fall sind sie über Tage hinweg drangeblieben“, sagt Andrzejak. Die kleinen Detektive nutzten viele ihrer „Plapperrunden“ in der Gruppe dazu, die Spuren und Funde vom Tatort auszuwerten. Inzwischen haben sie eine gute Vorstellung davon, was für ein Mann der Täter ist. Der Ganove isst nämlich gerne Gummibärchen, raucht und hat einen Schnupfen. Er hat auffällig große Füße und trug zumindest bei der Tat rosa Gummihandschuhe. Doch akribische Arbeit ist nur eine Eigenschaft wirklich guter Kommissare. Die spektakulärsten Erfolge haben sie ihrer Intuition zu verdanken. Und auch daran mangelt es den kleinen Detektiven nicht. Mann mit gestreiftem Pullover und grimmigen Gesicht wird gesucht Sie vermuten zum Beispiel, dass der Mann eine blaue Hose trug. Sicher sind sie sogar, dass er auch einen schwarz-weiß-gestreiften Pullover an hatte. „Weil das Diebe immer tragen“, erläuterte ein Mädchen. Darüber hinaus sei der Täter ganz bestimmt an seinem „grimmigen Gesicht“ zu erkennen. Ob er wirklich nur ein Auge hat, wie einige der Detektive meinen, ist in der Gruppe nicht ganz unumstritten. Der Hinweis ist aber sicherheitshalber mit auf dem großen Poster enthalten, auf dem die Kinder all ihre Erkenntnisse zusammengefasst haben. Die Polizei war nach dem Einbruch mehrfach am Tatort. Konkrete Hinweise auf den Täter hatten die Beamten bislang nicht. Der Dieb hatte Beute im Wert von gerade mal 20 Euro gemacht, aber einen Sachschaden von rund 4000 Euro hinterlassen. Die Polizisten sind die Guten und fangen die Bösen Judith Schnuphase von der Polizei holte das Poster am Mittwoch vom Kindergarten ab. Sie verglich die Polizei mit Robin Hood. „Wir sind die Guten und fangen die Bösen“, erzählte sie den Kindern. Schnuphase bedankte sich mit kleinen Geschenken für die Arbeit der Mini-Polizisten. „Die Spuren bringen mit Sicherheit neuen Schwung in die Ermittlungen“, bestätigte sie.