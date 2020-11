Erfurter Maler auf der Suche nach Ruhe, Schönheit und Glück

„Meine Stärke sind nicht die Worte, ich erzähle Geschichten mit Farben und meinen Bildern“, sagt Nooraldeen Amen Hama. Der Wahl-Erfurter gehört zu denen, die auf der artthuer ausstellen wollten. Doch wegen Corona fiel die Kunstmesse ins Wasser. Die Porträtreihe „Kunst-Kontakt“ will eine Verbindung zwischen den Künstlern und potenziellen Besuchern schaffen.

Messe-Edition „Bunter Traum“ 2020, Acryl auf Leinwand, 20 cm x 30 cm Foto: Nooraldeen Amen

Farbenfrohe Bilder und und Collagen sollen Zuversicht geben

Im Vorfeld der artthuer hatte der freischaffende Maler viele neue Bilder fertiggestellt. Auch aktuell arbeitet er in seinem Atelier im Wächterhaus 2 an neuen Werken. „Meine Kunst handelt vom Leben, von den Menschen und ihrer Suche nach Ruhe, Glück und Schönheit. Zentrales Thema ist auch die Liebe, die Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen den Menschen, die Liebe zur Natur“, sagt er. Gerade in der Pandemiezeit möchte er mit seiner Kunst Hoffnung geben. Viele Menschen seien sorgenvoll, verängstigt und einsam. Er malt farbenfrohe Bilder, die Zuversicht geben sollen und bei den Menschen schöne Gefühle erwecken, um auch in schweren Zeiten die Schönheit aufzeigen.

Halle verwandelt sich in großen Garten der Farben und Impressionen

„Für mich ist es sehr traurig, dass die Kunstmesse abgesagt werden musste – jedoch verstehe ich die Notwendigkeit, uns Künstler und Künstlerinnen und unsere Besucher zu schützen“, hält er fest. Für ihn ist die Messe immer eine schöne Gelegenheit, seine Arbeiten zu präsentieren, mit Besuchern ins Gespräch zu kommen und auch die Werke der Kollegen und Freunde zu sehen. „Die artthuer verwandelt die Ausstellungshalle in einen großen Garten der Farben und Impressionen. Und natürlich schwingt auch immer die Hoffnung mit, das ein oder andere Bild zu verkaufen“, betont er.

Gravieren auf Fotopapier nennt Nooraldeen Amen Hama Fotogratage

Nooraldeen Amen Hama arbeitet viel mit Acryl auf Leinwand und in der von ihm entwickelten Technik der Fotogratage – gravieren auf Fotopapier. Durch das Experimentieren mit Materialien und Techniken suche er nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten.

Nooraldeen Hama Amen, Atelier im Wächterhaus 2, Bürgermeister-Wagner-Straße 3, Tel. 0361/3 80 54 88, www.freewebs.com/noorart