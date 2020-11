Erfurter Prominente lesen und Musiker spielen

Die Orgel in der Thomaskirche soll ausnahmsweise schweigen, wenn dort am Dienstag zur Adventszeit ein neues Format Premiere hat. Selbstständige Musiker, für die seit dem Frühjahr die Auftrittsmöglichkeiten sehr rar sind, erhalten eine Bühne bei den musikalischen Andachten rund um die Lesungen von Prominenten aus Erfurt. So die Idee.

Auftakt am Dienstag mit Bodo Ramelow und Polizeimusikkorps

Für diesen Advent stellt man sich auch bei der Thomasgemeinde auf coronabedingte Einschränkungen ein. Als Angebot in Verbindung mit einem Weihnachtsmarkt waren Lesungen und Musik in der Thomaskirche ursprünglich gedacht. Jetzt ist daraus die kleine Reihe „Andacht im Advent mit prominenter Lesung und Musik“ geworden. Zum Auftakt am 1. Dezember liest Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke). Den musikalischen Teil bestreitet das Quintett des Thüringer Polizeimusikkorps.

Fünf Termine in den Wochen vor Weihnachten

„Fünf Termine haben wir“, sagt Pfarrer Christoph Knoll. Start ist immer 18 Uhr. Bis auf Ramelow, dessen Auftritt per Live-Übertragung zugeschaltet wird, erscheinen die Prominenten persönlich. Astrid Rothe-Beinlich, Fraktionschefin der Grünen im Landtag, folgt mit der Kantorei der Thomasgemeinde am 2. Dezember. Landesfunkhausdirektor Boris Lochthofen und der Posaunendienst Erfurt am 9. Dezember, Christina Rommel und Band am 11. Dezember und Guy Montavon, Generalintendant des Theaters, mit Swing und Jazz der Seven@one blow Band am 17. Dezember.

Maximal 120 Menschen dürfen nach dem aktuellen Hygienekonzept dazu in die beheizte Thomaskirche kommen. Deshalb läuft die kleine Reihe mit Anmeldung, bevorzugt über die Homepage der Kirchgemeinde.

Seelsorgerischer Aspekt der kleinen Andachtsreihe

Die Sache mit der Lesung ist nicht unbedingt wörtlich zu nehmen. Die vortragenden Gäste können Geschichten aus dem persönlichen Erleben erzählen, eigene Texte oder sie berührende Bücher vorstellen. „Was zu hören ist, bestimmen sie selbst. Ich habe vorher keine Ahnung“, sagt Pfarrer Knoll. Die Beteiligten agieren ehrenamtlich. Das sei vor allem für die selbstständigen Musiker ein Problem, denen die Einnahmequellen in diesem Jahr weggebrochen sind. „Aber vor Publikum in heimeliger Atmosphäre spielen zu können, ist eine Gelegenheit, die sie sich nicht nehmen lassen“, ist er froh über die Zusagen. Wichtig ist dem Pfarrer auch der seelsorgerische Aspekt der Andachtsreihe. Christoph Knoll hält die Andachten jeweils zu adventlichen Themen.

Mit Klick zum digitalen Gottesdienst geht es am 24. Dezember

Vorbereitet wird in der Thomaskirche derzeit ein digitaler Weihnachtsgottesdienst. Unter dem Titel „Fürchte dich nicht“ wird er am Heiligabend freigeschaltet. „Mit Klick zum Gottesdienst geht es am 24. Dezember wahrscheinlich ab 15 Uhr“, erklärt Knoll.

Geprobt wird derzeit mit dem Einhalten von Abständen und Sicherheitsvorkehrungen für das Krippenspiel. Doch für die insgesamt fünf Weihnachtsgottesdienste am Heiligabend ab 14 Uhr wird es aufgezeichnet. „Wir wollen sie unter freiem Himmel vor der Kirche veranstalten“, so der Pfarrer. Auf einem großen Bildschirm sehen Besucher dann das Krippenspiel und hören die Musik live. „Über ein Gedränge muss sich niemand Sorgen machen, wir haben auch für draußen ein Hygienekonzept“, erläutert Knoll. Anmelden wird ebenfalls nötig sein, kann Heiligabend aber auch vor Ort passieren.

www.thomasgemeinde-erfurt.de