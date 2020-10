Erfurter Verwaltung bereitet strengere Corona-Regeln vor

Eine Verschärfung der Corona-Regeln wird in Erfurt wahrscheinlicher. Die Stadtverwaltung bereitet bereits eine neue Allgemeinverfügung vor. Sie würde vermutlich in Kraft treten, wenn die 7-Tage-Inzidenz, die Fälle pro Woche und 100.000 Einwohner, den Wert 35 überschreitet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die neuen Regeln beinhalten offenbar eine Verschärfung der Maskenpflicht. Das könnte bedeuten, dass künftig auch draußen, etwa in Fußgängerzonen oder an Haltestellen, eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss. Die Teilnehmerzahlen bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen könnten weiter reduziert werden. Auch die Entscheidung über die Durchführung des Weihnachtsmarktes könnte der Inzidenz-Wert 35 beeinflussen.

15 neue Infektionen haben den Inzidenz-Wert am Donnerstag auf 30,37 steigen lassen. Bei sieben Betroffenen sind die Infektionsquellen bekannt. Darunter sind zwei Reiserückkehrer sowie Kontaktpersonen bestehender Infektionsfälle.

Die am meisten betroffene Altersgruppe waren am Donnerstag die 25- bis 44-Jährigen, die sieben Fälle ausmachten. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 103, von denen elf Patienten im Krankenhaus liegen.

Das Helios-Klinikum schließt eine neuerliche Einschränkung des Normalbetriebs nicht aus. „Aktuell sind bereits erste Maßnahmen notwendig“, sagt Helios-Sprecher Tino Netzel. „Dazu gehört, dass wir die Betten-Kapazität für Corona-Patienten entsprechend des im Frühjahr konkretisierten Pandemieplans wieder erhöhen.“

Das Klinikum, ein Krankenhaus der höchsten Stufe, hatte am 21. September ein Konzept bestätigt bekommen, das der Pflicht zur Aufnahme von Covid-19-Erkrankten gerecht wird und dennoch einen weitergehenden Normalbetrieb ermöglicht. Wie im Katholischen Krankenhaus konnte auch Helios den wegen Corona aufgelaufenen Behandlungsstau in einigen Spezialgebieten noch nicht gänzlich abbauen. Die intensivmedizinische Versorgung der Bevölkerung sei allerdings gesichert, betont Netzel.

Abhängig von den künftigen Infektionszahlen könne in Abstimmung mit den Behörden auch die Besuchsregel im Krankenhaus weiter eingeschränkt werden. Aktuell ist pro Patient ein Besucher am Tag erlaubt. Ausnahmen bedürfen einer ärztlichen Genehmigung. Tino Netzel verweist auf die Kontaktmöglichkeiten von kostenfreier Telefonie und Wlan.

Das Erfurter Gesundheitsamt hat in dieser Woche 67 Abstriche angeordnet. Dazu kommen noch Corona-Tests der Kassenärztlichen Vereinigung und der niedergelassenen Ärzte. „Auf Grundlage der Testverordnung werden sicher auch mehr Personen detektiert, welche asymptomatisch, aber positiv sind“, sagt die amtierende Amtsärztin Winnie Melzer. „Darüber hinaus zeigt sich aber auch ein erhöhtes Infektionsgeschehen mit symptomatischen Patienten.“

Bei dem Seniorenheim, aus dem am Mittwoch zwei Fälle gemeldet worden waren, handelt es sich um das Deutschordens-Seniorenhaus. Die Ermittlungen und Kontaktverfolgungen des Gesundheitsamtes dauern dort an. In der Kita in Vieselbach gilt nach der Infektion einer Mitarbeiterin und der Schließung einer Gruppe weiter die Warnstufe gelb.

Hilfe bei der Kontaktverfolgung leisten dem Gesundheitsamt aktuell vier Scouts und Mitarbeiter anderer Verwaltungs-Bereiche. „Weitere externe Hilfen werden bei Überschreitung der Inzidenzschwelle von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche in Abstimmung mit den zuständigen Landesbehörden angefordert“, sagt Winnie Melzer.