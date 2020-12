Maria Stürzebecher (von links), Tobias Knoblich und Karin Sczech mit den Unterlagen für die Bewerbung. Spätestens am 1. Februar soll der olivgrüne Karton in Paris eintreffen.

Erfurt. 2008 beschloss der Stadtrat, dass sich Erfurt mit seinem jüdischen Erbe um Aufnahme in die Unesco-Liste bewirbt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.

In einen olivgrünen Karton, handgefertigt von einer örtlichen Buchbinderin, packten die Erfurter Unesco-Beauftragten Maria Stürzebecher und Karin Sczech am Dienstag zehn Publikationen, die in den zurückliegenden Jahren über das jüdische mittelalterliche Erbe Erfurts erschienen sind. Darüber legten sie zwei druckfrische, englischsprachige Bände: das Antragsdossier und den Managementplan.