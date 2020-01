Das Hauptzollamt in Erfurt stellte unter anderem eine Schreckschusspistole sicher. (Symbolbild)

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Zoll stellt Pyrotechnik, Testosteron und Schreckschusswaffe sicher

Bei Zollkontrollen am 19. und 20. Januar stellten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt rund 1,3 Kilogramm nicht zugelassene Pyrotechnik, sieben Milliliter Testosteron, ein nicht zugelassenes Pfefferspray sowie eine Schreckschusspistole mit sieben Patronen sicher.

1,3 Kilogramm Pyrotechnik wurden sichergestellt

Bereits am Sonntag wurden Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt bei einer Kontrolle eines in Polen zugelassenen Kleintransporters auf der A4 bei Thörey fündig. In einem Karton lagen circa 1,3 Kilogramm Pyrotechnik, wie die Polizei mitteilte.

Das Testosteron, sieben Ampullen mit je einem Milliliter, sowie das Pfefferspray befanden sich in der Reisetasche des 23-jährigen Fahrers. Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoff-, Arzneimittel und Waffengesetz wurde gegen den mutmaßlichen Täter ein Strafverfahren eingeleitet.

65-Jähriger hat Schreckschusswaffe und Patronen im Handschuhfach

Im Ergebnis einer Zollkontrolle auf der A38 bei Sangerhausen beschlagnahmten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt am Montagabend bei einem 65-jährigen Mann eine Schreckschusspistole mit sieben 9 Millimeter Patronen. Die Pistole lag griffbereit im Handschuhfach. Laut eigenen Angaben war der Mann auf dem Weg nach Großbritannien.

Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde gegen den mutmaßlichen Täter ein Strafverfahren eingeleitet. Die Schreckschusspistole und die Munition wurden beschlagnahmt. Nach den Kontrollen konnten die Männer ihre Reise fortsetzen.

Weitere Blaulichtmeldungen:

Größerer Polizeieinsatz in Erfurter Innenstadt - auch Feuerwehr vor Ort

Frau von Irischen Wolfshunden angegriffen

Über drei Promille: Polizei stoppt Autofahrerin auf „Einkaufstour“