Erfurts Kresse-Papst will nicht mehr

Es ist ein Bild des Jammers in Erfurts letzter Kresseklinge in Hochheim. Gewohnt ist man von früher sattes Grün im Becken. Jetzt ist viel Gelb dazwischen. Zu viel. Die Brunnenkresse mickert. „Das stinkt für mich nach Kloake. Die 2020er Ernte ist hin. Totalausfall“, sagt Ralf Fischer, der sich der Pflanze seit 1990 widmet. Fischer greift ins eiskalte Wasser und zieht einige Pflanzen heraus. Gesund sieht anders aus. Dasselbe sei voriges Jahr schon passiert. Ach was, eigentlich gibt es seit 2008 Probleme. Nach Fischers Lesart ist das Wasser, das aus der verfallenen Klinge durch den Damm drückt, schuld an dem sich seither stets verschlimmernden Problem. Der 67-Jährige hat inzwischen keine Lust mehr. Er denkt ernsthaft darüber nach, die Brocken hinzuschmeißen und mit der Kultivierung der Brunnenkresse aufzuhören. „Hat doch alles keinen Sinn mehr“, sagt er. Verständlich die Reaktion, sieht man das Ergebnis im einzigen bislang noch einigermaßen intakten Klingebecken Erfurts. Und das im Februar, wo doch eigentlich Brunnenkresse Hochzeit hat. Am Tor von Fischers Hof steht in großen Buchstaben „Leider kein Verkauf“. Doch immer wieder klingeln treue Kunden und glauben an einen bösen Scherz. Bis sie hören, was los ist.

Stadt verspricht Hilfe und tut doch nichts „Es sind nicht die 2000 bis 3000 Euro Verlust, die zwicken. Es ist der seelische Schmerz, der mich fertig macht“, sagt Fischer, dessen Vater die Klinge 1952 angelegt hatte. Vor drei Wochen habe es noch ganz gut ausgesehen, so seine Beobachtung. Und dann wurde es sukzessive gelb in der Kressebüscheln. „Wachstumsdepression“ heißt das im Fachdeutsch, an deren Ende die Pflanze kaputtgeht. Ralf Fischer hat keinen Zweifel daran, dass eine vom Betreiber des Kresseparks Lutz Liedke in der Nachbarklinge eingezogene Mauer der Grund allen Übels sei. Dahinter staue sich das Wasser, werde brackig und dann durch den Damm ins Kressebecken gedrückt, sagt er. Zwei Mal habe man durch das Umweltamt die Wasserqualität gemessen, eine Rückinfo habe er bis heute nicht bekommen. Aber das Versprechen seitens der Stadtverantwortlichen, ihm zu helfen. Das war im März 2018 und nochmals zwei Treffen im Mai 2019. Getan habe sich seither fast nichts. Doch, die Stadt wirbt gern auf Kärtchen mit der Brunnenkresse für die Bundesgartenschau (Buga). „Einfach mal die Kresse halten“ steht drauf. Ist witzig gemeint. Lachen kann Fischer darüber nicht mehr. Wenn die Stadt zur Buga Brunnenkresse vorzeigen will, muss schnell etwas passieren. Denn der 2020er Bestand ist hin. Ein neuer braucht seine Zeit. Und vor allem sauberes Wasser. Umweltamt kennt Ursachen nicht Es gibt einige Vermutungen in den Amtsstuben. Mal heißt es, die ICE-Strecke habe den kontinuierlichen Quellwasserzufluss unterbrochen, dann wird der Verdacht auf eine Abwasserleitung gelenkt, die vielleicht leck sein könnte, dann wieder ist die Rede von illegalen Müllablagerungen. Von Spekulationen und Vermutungen hat die Kresse aber nichts. Fakten sind gefragt. Auf unsere Anfrage im Umweltamt hieß es lapidar und trocken: „Durch bisher genommene Wasserproben konnten keine Zusammenhänge zwischen der Wasserqualität und den Absterbeerscheinungen hergestellt werden. Es laufen weitere Untersuchungen, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen. Die im Raum stehende Vermutung, dass eine Belastung des zufließenden Wassers mit Pflanzenschutzmitteln zur Ursache zählen könnte, kann im Ergebnis der bisherigen Untersuchungsergebnisse ausgeschlossen werden. Alle weiteren Vermutungen bewegen sich derzeit im Feld der Spekulation, an der sich die Verwaltung nicht beteiligen wird. Ob die noch ausstehenden Untersuchungsergebnisse eindeutige Ursachen belegen, ist offen“. Man könnte es auch kürzer formulieren – Nichts Genaues weiß man nicht. Eine große Tradition geht zu Ende So geht sie wohl hin, die große Brunnenkressetradition der Stadt. 1808 hat sich Napoleon in Erfurt an dem gesunden Wasserkraut gelabt und war so begeistert, dass er zwei Kressegärtner kurzerhand mit nach Frankreich nahm. Die Erfurter Brunnenkresse trat ihren Siegeszug durch Europa an. Sogar im Denkmalbuch der Stadt steht die Hochheimer Fischer-Klinge. Schützen kann sie aber offenbar keiner.