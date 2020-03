Erfurts OB Bausewein spendet Blut

Wer in den vergangenen vier Wochen im Ausland oder dem Kreis Heinsberg war, ist beim Blutspenden raus.

Gewiss hätte dieser rot unterlegte Hinweis auf dem Aufsteller vor dem DRK-Blutspendezentrum vor Wochen nur für Kopfschütteln gesorgt. Aber jetzt ist vieles anders. Heinsberg – was früher allein die Leute aus dem Umfeld der NRW-Kleinstadt kannten – steht heute für das bekannteste Corona-Risikogebiet in Deutschland.

Es wäre ein Wunder, wenn nicht auch in dem DRK-Gebäude am Rande des Gefahrenschutzzentrums besondere Vorsicht walten würde. „Wir bereiten vor, dass auch die Spender hier eine Mundschutzmaske erhalten“, sagt Nico Feldmann, Regionalleiter des Blutspendedienstes für Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aber die Lieferengpässe treffen auch das DRK.

Grundsätzlich sind die Abläufe eingespielt und es müsse niemand Angst haben, sagt Feldmann. Weder die potenziellen Blutspender, noch jene, die womöglich auf eine Blutkonserve angewiesen sind. Die üblichen Tests – etwas nach HIV und Hepatitis – würden wie immer durchgeführt. Eine Ansteckung mit Corona sei faktisch ausgeschlossen. Da sei sich die Wissenschaft sicher.

Dass an diesem Montag der Oberbürgermeister Andreas Bausewein. hier auftaucht und sich auch für eine Spende auf die Pritsche legt, sieht Nico Feldmann aber trotz der überall spürbaren Gelassenheit als wichtiges Zeichen. „Die Lager sind gerade voll, aber wir werden einen langen Atem brauchen“, packt er die Gefühlslage in einen Satz. Denn einerseits gab es nach einem ersten Notruf vor einer Woche einen wahren Ansturm von Blutspendern, andererseits könne das nicht in Sicherheit wiegen, was die nächsten Monate betrifft. „Es waren auch viele Erstspender in den letzten Tagen da“, freut sich Feldmann darüber, dass die Bevölkerung jedoch offensichtlich solidarisch handelt und sensibel auf erste Mangelmeldungen reagierte.

An diesem Montagmittag – geöffnet ist wochentags jeweils von 12 bis 18 Uhr – ist der Andrang moderat. Es sitzen ein paar Frauen und Männer im Vorraum auf den sorgsam mit großen Abständen aufgestellten Stühlen. Rund eine halbe bis dreiviertel Stunde muss eingeplant werden und so lange setzt sich auch Andreas Bausewein in die Reihe. Etwas schneller als sonst ist die Nachbereitung. Statt des sonst üppigen Buffets, wo sich die Spender im Anschluss stärken können, gibt es derzeit nur Lunchbeutel. Man möchte die Kontakte und Berührungspunkte auf ein Minimum beschränken, erklärt der Leiter des Zentrums.„In einer Woche kann es aber schon ganz anders aussehen“, warnt Nico Feldmann. Es komme eben auch auf die Art des Produktes an, dass aus dem Spenderblut hergestellt wird. Die Thrombozyten seien beispielsweise nur vier Tage haltbar. Da gibt es ganz schnell einen Engpass, wenn dann doch plötzlich die Spender ausbleiben.

