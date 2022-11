Erfurts Oberbürgermeister spricht Aufnahmestopp für ukrainische Flüchtlinge aus

In der Sporthalle in Erfurt-Gispersleben sind Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht.

Erfurt. Andreas Bausewein kritisiert harsch Ministerpräsident Bodo Ramelow. Er fordert vom Freistaat dringend Geld für kurzfristige Lösungen in der Flüchtlingsproblematik.

Käme jetzt ein Bus mit Flüchtlingen aus der Ukraine, würde er ihn wegschicken. Der Ernst der Lage ist Erfurts Oberbürgermeister anzuhören. Erfreut darüber, eine solche Nachricht zu verkünden, ist Andreas Bausewein natürlich keineswegs. Doch er weiß sich nicht mehr anders zu helfen.

„Erfurt ist nicht mehr in der Lage, weitere Flüchtlinge aufzunehmen“, sagt er. „Wir haben einen Aufnahmestopp ausgesprochen.“ In der vergangenen Woche sei das Schreiben an das Landesverwaltungsamt rausgegangen, dort sei es zur Kenntnis genommen worden. „Irgendwann kommt man an den Punkt, wo es nicht weitergeht“, meint der Oberbürgermeister.

Es geht ums Geld, um Zuweisungen, um Verantwortlichkeiten. Dessen gibt es zu wenig, derer zu viel. Fakt ist: Die Situation um die Aufnahme von Geflüchteten spitzt sich zu. Andreas Bausewein hatte sich vor fünf Wochen an den Freistaat gewandt. In einem Schreiben an Ministerpräsident Bodo Ramelow machte er deutlich, dass Erfurt an seine Grenzen gestoßen sei und eine Unterstützung des Freistaats dringend gefordert werde, um die Belastungen abzufedern. Bis Freitag kam laut Andreas Bausewein keine Reaktion seitens des Freistaates, am Samstag immerhin habe ihm der Migrationsminister Dirk Adams am Rande einer Veranstaltung eine Antwort der Regierung in dieser Woche versprochen.

Andreas Bausewein (M.), Rathaussprecher Henry Köhlert (l.) und Christoph Bimböse, Referent des Oberbürgermeisters, klärten über die aktuelle Situation ukrainischer Flüchtlinge in Erfurt auf. Foto: Anja Derowski

Notunterkünfte seien voll

Was darin stehen wird, ist ungewiss. Klar ist, es braucht schnelle Lösungen. Es wird Winter, nicht nur in der Ukraine, sondern auch hier. Der Oberbürgermeister betont ausdrücklich, dass es selbstverständlich eine moralische und ethische Verantwortung gebe, Menschen aufzunehmen, die vor Krieg flüchten. „Aber die muss man auch erfüllen können.“

Die Gemeinschafts- und Notunterkünfte sind laut Verwaltung voll, in den letzten Monaten waren fünf Turnhallen belegt worden. „Wir können nicht noch weitere Turnhallen blockieren. „Es wird zu kalt für Sportunterricht draußen.“ Der Wohnungsleerstand betrage aktuell 0,5 Prozent.

1705 ukrainische Flüchtlinge sind aktuell in Einzelunterkünften untergebracht, das sind 65 Prozent. Ein Fünftel, also 514 Menschen, leben derzeit in Gemeinschaftsunterkünften und 318 Flüchtlinge in Notunterkünften wie Turnhallen. Deren Bewachung schluckt immense Summen, die Versorgung, Heizung ebenso. Abgerechnet wird später durch die Kommune per Spitzabrechnung beim Land. Doch Erfurt braucht jetzt Geld. „Es kann uns kurzfristig helfen, um beispielsweise Hotels für die Unterbringung anzumieten“, erklärt Andreas Bausewein. „Aber da brauche ich die Zusage vom Freistaat und zwar schwarz auf weiß.“

Hinzu kommen Probleme wie die Beschulung der Kinder, die Betreuung in den Kitas – alle Einrichtungen sind voll. Die Ausländerbehörde arbeitet längst am Limit, Sprachkurse, soziale Betreuung – all das muss gewährleistet sein.

Übrigens: Thüringen zahlt pro nicht-ukrainischem Flüchtling 210 Euro pro Monat – weniger als jedes andere Bundesland. Zum Vergleich: 1164 Euro gibt es in Baden-Württemberg. „Von 210 Euro kann man nur einen geringsten Teil der Kosten decken. Seit Jahren suchen wir das Gespräch mit dem Freistaat. So kann es schlichtweg nicht weitergehen“, sagt Andreas Bausewein abschließend.

Weitere Nachrichten zum Thema: