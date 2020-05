Erfurts Paradiesbaum wächst in Israel

In der israelischen Stadt Ramle hat der christlich-arabische Metallkünstler Nihad Dabeet in der Sackgasse vor seinem historischen Haus aus der Templerzeit sein temporäres Atelier aufgebaut. Hier fertigt er den Paradiesbaum, der zur Buga 2021 den Petersberg in Erfurt schmücken wird. Er stellt einen Olivenbaum dar. Der gilt als Sinnbild für Frieden, Hoffnung und Leben.

Eine solche Olivenbaum-Skulptur, die er gemeinsam mit der israelisch-jüdischen Künstlerin Ruth Horam entwarf, steht bereits im Stadtzentrum Jerusalems als Zeichen von Versöhnung und Frieden.

Der fast acht Meter hohe Baum aus Stahl und Kupfer soll im September 2020 zu den Achava-Festspielen in Erfurt eingeweiht werden. Bis dahin müssen noch viele Meter Stahl geschweißt und rund 50.000 Olivenblätter von Hand geschnitten werden. Diese oxidieren dann nach einer gewissen Zeit, sodass der Baum grüne Blätter tragen wird. Nihad Dabeet nutzt die Zeit der Stille und arbeitet jeden Tag am israelisch-deutschen Kunstprojekt.

Um es finanzieren zu können, werden die von Hand gestalteten Olivenblätter seit Oktober in Thüringer Sparkassen-Filialen und der Erfurter Tourist-Info für 20 Euro angeboten. Ein kupfernes Doppelblatt ist in einer nummerierten Klappkarte mit einem Kunstdruck von Ruth Horam eingehängt. Da Kupfer weich ist, lassen sich auch persönliche Botschaften einritzen.

Wenn der Paradiesbaum auf dem Petersberg installiert wird, können die erworbenen Blätter vorbeigebracht werden. Der Künstler befestigt sie dann am Olivenbaum. So wächst ein Gemeinschaftsprojekt der Thüringer Bürger und Touristen, die aus vielen kleinen Blättern einen großen Baum des Friedens entstehen lassen. Zur Buga 2021 dient der Baum als Treff- und Aussichtspunkt auf dem Petersberg, soll aber dauerhaft stehenbleiben.

Einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf der kupfernen Blätter und aus Spendeneinnahmen will das Achava-Team einem regionalen Waldprojekt zuführen.