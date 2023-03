Erfurts verborgene Denkmalschätze rücken in die Öffentlichkeit

Erfurt. Was kann Denkmal? Was andere nicht können? Um für den Denkmalschutz zu sensibilisieren, ruft die Kulturdirektion wieder auf:

In diesem Jahr feiern die Denkmaltage Erfurt ihr 30. Jubiläum. Vom 5. bis 10. September zeigen sie an sechs Tagen bereits bekannte und noch verborgene Denkmalschätze der Öffentlichkeit und sensibilisieren für den Denkmalschutz.

Nun ruft die Kulturdirektion wieder zu Beteiligung auf. Mit dem diesjährigen Motto der Deutschen Stiftung Denkmalschutz „Talent Monument“ rücken einzigartige Merkmale, die Denkmale auszeichnen, und die Personen, die sie schützen, in den Fokus. Nun sind Denkmalbesitzer und -pfleger wieder aufgerufen, sich an den Denkmaltagen zu beteiligen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Bau- und Bodendenkmaltage, Garten- und Landschaftsdenkmale, bewegliche Denkmale oder auch um traditionelle handwerkliche Techniken handelt.

Veranstalter zeigen der breiten Öffentlichkeit: Mein Denkmal kann! Was kann es, was andere nicht können? Durch welche Merkmale sticht ein Denkmal heraus? Wie steht es um die „jungen“ Denkmale? Historische Gebäude, Parks, archäologische Stätten oder auch traditionell handwerkliche Orte sollen zu den Denkmaltagen und dem europäischen Denkmaltag am 10. September zugänglich gemacht werden.

Anmeldungen bis 20. April bei der Kulturdirektion unter denkmaltage@erfurt.de oder Telefon: 0361/6551938.