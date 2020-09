Erneuter Unfall auf A71: Auto löst sich von Transporter und überschlägt sich

Erfurt. Ein Kleinwagen ist am Dienstagmittag von einem Transporter gerutscht und sorgte für eine kurzzeitige Sperrung der Autobahnab- und auffahrt der A71.

Auf der A71 ist am Dienstagmittag erneut ein Unfall passiert. Auf der Ab- bzw. Auffahrt zur A71 bei Erfurt-Gispersleben hatte sich gegen 13 Uhr ein Auto von einem Transporter selbstständig gemacht und überschlagen. Die Autobahn musste an dieser Stelle kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehr konnte laut Angaben der Polizei auf der Nebenspur an der Unfallstelle vorbeifahren.

Ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde und wie hoch der Sachschaden ausgefallen ist, sei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch unklar.

Als Unfallursache wird derzeit vermutet, dass der Wagen auf dem Transporter nicht ausreichend gesichert wurde. Gegen 14.10 Uhr konnte die Sperrung der Ab- und Auffahrt der A71 wieder aufgehoben werden.

