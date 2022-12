Hallo Erfurt! Erschreckend kahler Weihnachtsbaum in Erfurt

Das Fest ist noch lange nicht ran, und dennoch taucht in Erfurt ein komplett nadelloser Christbaum auf.

Nadelbäume spielen im Dezember eine besondere Rolle. Wer aber jetzt nur einen Christbaum vor Augen hat, denkt zu kurz.

Der Winter und die besonderen Umstände in diesem Jahr rücken auch dickere Exemplare ins Blickfeld. Am besten gut durchgetrocknet, damit sie auch – in handliche Stücke zerlegt – im Holzofen ein höflich knisterndes Feuer und keine Rauchschwaden produzieren.

Dieser Tage ging es also daran, den Wintervorrat aufzustocken und die Stapel im Garten zu dezimieren. Das ist ohne Regen und Schnee sogar ein guter sportlicher Ausgleich. Fehlt uns ob der Fußball-Weltmeisterschaft, die wir boykottieren, diese und jene Einheit.

Sägen, hacken, stapeln. Dieser Dreikampf hält zum einen in Atem und schafft zum anderen Luft – im Garten. Wodurch man auf erschreckende Anblicke stößt. So etwa den komplett kahlen Weihnachtsbaum aus dem vorigen Jahr, der eigentlich als Terrassenfeuer – Lagerfeuer sind in Erfurt verboten – eine letzte Bestimmung finden sollte.

Aber gut, dass er noch da ist. Ein Huhn, das sich ausgesperrt hatte. verkroch sich jüngst darunter.