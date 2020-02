Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erst mit Stein geworfen und dann Einbruchs-Opfer

In der Nacht zum Samstag mussten Polizisten zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in den Juri-Gagarin-Ring eilen. Ein alkoholisierter und offensichtlich unter Drogen stehender 18-Jähriger geriet laut Polizei mit zwei weiteren Personen derart in Streit, dass dieser mit einem Stein nach einem warf, ohne zu treffen und in Richtung des anderen schlug. Da sich der 18-jährige nicht beruhigen ließ und er ankündigte, weitere Straftaten zu begehen, verbrachte er die Nacht im polizeilichen Gewahrsam.

Nachdem der 18-Jährige Sonntagmittag entlassen wurde, bekamen es die Beamten nur 20 Minuten später erneut mit ihm zu tun: Seinen Aufenthalt bei der Polizei nutzten unbekannte Diebe, um aus seiner Wohnung mehrere technische Geräte zu entwenden, nachdem die Wohnungstür mit roher Gewalt geöffnet wurde. Ob die beiden Sachverhalte im Zusammenhang stehen ermittelt nun die Kriminalpolizei Erfurt.

