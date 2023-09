Traditionell stach der Oberbürgermeister Andreas Bausewein mit zwei Schlägen das erste Bierfass an. Bis zum 8. Oktober kann bei frisch gezapften Bier, Thüringer Bratwurst, Riesenrad, Autoscooter und Geisterbahn gefeiert werden.

O’zapft is! - Andreas Bausewein eröffnet das Erfurter Oktoberfest 2023

Erfurt. Das Oktoberfest auf dem Erfurter Domplatz ist eröffnet. Mit wie vielen Schlägen der Festbieranstich geklappt hat.

Bis einschließlich Sonntag, 8. Oktober, können nun die mehr als 50 Fahrgeschäfte, Attraktionen und Stände besucht werden – darunter auch das Riesenrad. Und natürlich kann auch frisch gezapftes Bier im Festzelt getrunken werden.

