Vor drei Jahrzehnten hat sich Deutschland wieder vereint. Wie verliefen, wie änderten sich die Lebenswege der Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt? Ganz gleich, ob sie nun echte Erfurter Puffbohnen sind oder erst hierher zogen. Heute: Casjen Carl, Leiter der Lokalredaktion.

Der Tag der deutschen Einheit. Das ist ein Datum, zu dem stets die Frage gestellt wird: Wo warst du? Was hast du gemacht?

Der Tagebucheintrag einer Kommilitonin – wir hatten gerade das Journalistik-Studium in Leipzig begonnen – holt die Bilder wieder aus einer über Jahre verstaubten Ecke im Hinterstübchen zurück. Sie notierte: „Besoffene, die das Deutschlandlied johlen. Dazwischen die mit den weißen Kapuzen.“ Weiße Kapuzen-Pullover und grüne Bomber-Jacken waren seinerzeit die Uniform der Nazi-Skins. Die Neugier, die uns damals in die Innenstadt der „Revolutions-Metropole“ führte, wich der Angst.

War das nun der Effekt der Einheit? War dieses Deutschland zum Fürchten? Der Tag der Deutschen Einheit war zumindest der Schlusspunkt einer Fahrt, die Helmut Kohl mit der Dampfwalze angetreten hatte, wie es Rio Reiser damals schon und schön formulierte, als ich ihn vor einem Konzert in Erfurt interviewte. Diese Wiedervereinigung war ein Anschluss der DDR an die BRD und so ganz offensichtlich nicht für alle ein Grund zum Feiern. Mit Blick auf die weißen Kapuzen kann man sogar von Glück reden, dass die Bilder vom Einheitstag heute fast vergessen sind und keine Chance gegen die Erinnerungen an den 9. November 1989 oder die Tage zuvor hatten.

Der Tag der Einheit ist dennoch ein besonderer Tag. Drehte er doch die Lebenssituation auf den Kopf. Für alle, die tatsächlich früher von Freiheit – auch fürs Reisen – träumten. Hatten DDR-Bürger im Normalfall nie einen Reisepass und mussten selbst für Reisen nach Polen vielfach gestempelte Einladungen vorlegen oder für Reisen ins Freundesland sich gut überwachten Reisegruppen anschließen, gab es nun simpel auf Antrag das grüne Büchlein, mit dem nahezu jedes Land dieser Erde ohne viel Terz erreichbar war. Eine irrwitzige Kehrtwende.

Lustiger Weise gab mir schon der 1990 erhältliche DDR-Pass mit Reisefreiheit innerhalb Europas einen Vorgeschmack darauf. Es war ein Fest, die Richtung auszuwählen. So ging es auch als erstes nach Irland auf Spuren von Flann O’Brien, in dessen Bücher wohl ein Lektor beim Verlag Volk & Welt regelrecht vernarrt war und die auch mich mit skurrilem Humor durch die reifere Jugend begleitet hatten. Ich lernte auf der ersten West-Reise schon, dass man auch über den Ärmelkanal trampen konnte – als Mitfahrer in Fernlastern.

Es fallen einem sehr schnell aber auch – nennen wir es – wichtige Gründe ein, dieses Land zu schätzen. Nicht nur, dass man nicht mit Polizisten um den Preis feilschen muss, wenn die Bremsleuchte nicht geht. Oder dass ein Auto ohne jahrelange Warteliste passend zur Anzahl der Söhne ausgesucht werden kann. Auch endlich die angehimmelten Helden der Musik live zu sehen, ist schöne Normalität. Für Jim Morrison war es eh zu spät, aber für die Stones hat es noch gereicht und inzwischen für viele andere Radaubrüder und feingeistige Schwestern. Es erübrigte sich auch, darüber zu grübeln, wer in der Klasse oder Seminargruppe der Stasi-Zuträger war.

Aber ich durfte als Student eben auch bei Protesten den Freistaat Sachsen verklagen, weil dieser sich Ende 1990 mit der geplanten Schließung der Journalistik-Sektion an der Universität Leipzig anschickte, mir die nunmehr frei gewählte Zukunft zu verbauen. Was wäre wohl geschehen, ich hätte gegen die DDR Klage eingereicht, deren Volksbildungsministerium 1988 meinte, ich hätte wegen des Abbruchs meines Elektronik-Studiums in Polen jegliche Chance auf eine andere Ausbildung an einer Hochschule verspielt?

In dieser späten DDR-Phase fügte ich mich ins Jobben als Ungelernter und wurde zunächst Pförtner bei der Druckerei Fortschritt in der Regierungsstraße. Um dann mit viel Lust aufs Schreiben und einer gehörigen Portion Naivität über eine Hintertür ins Journalistenleben einzusteigen.

Das Leben gab mir Recht. Im ersten Nachwende-Jahrgang trat ich in Leipzig an der Uni an, die Fertigkeiten für jenen Journalismus zu erwerben, wie er sein sollte. Schloss fünf Jahre später – die Studentenproteste in Leipzig hatten Erfolg – mit einem Diplom ab. Nebenher nutzte ich die Freiheit und ging mit Freuden auf ferne Reisen. Wobei ich mich erstaunlich schnell

Mit einem DDR-Reisepass noch durch die Welt zu reisen, war eine späte Genugtuung. Foto: Marco Schmidt

im Osten wiederfand. Gewiss nicht aus Ostalgie. Wie kommt es aber, dass ich Jerewan, Irkutsk und Ulan-Bator gesehen habe, aber noch nicht in Paris, Barcelona oder Rom gewesen bin? Im Westen war irgendwie alles normal, die Geschäfte überall die gleichen, es gab alles. Im Osten änderte sich indes gerade vieles. Die schon vor dem Umbruch in Europa bei Tramp-Touren erfahrene Gastfreundschaft aber blieb. Und wenn man heute in polnischen oder slowakischen Dörfern noch immer die Spuren der sozialistischen Vergangenheit sieht, hält das eine gewisse Demut wach und erinnert daran, dass uns der Wohlstand in die Wiege gelegt wurde. Das grüne Büchlein holte ich übrigens erst Jahre nach der Einheit. Mit dem noch gültigen Reisepass eines nicht mehr existenten Landes durch die Welt zu fahren, das war genau mein Humor. Auch wenn die Grenzer an einem stillgelegten Bahndamm zwischen Indien und Bangladesch das nicht so lustig fanden.

Heute ist also wieder die Nacht in den Einheitstag hinein. Was gibt es da noch zu sagen? Dass Gewalt von Rechts ein ernstes Thema für dieses gemeinsame Deutschland ist, hätte man schon am ersten Tag sehen können.

Alle Folgen der Serie unter:www.thueringer-allgemeine.de/themen/deutsche-einheit-erfurt/