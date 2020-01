Über 50.000 Menschen nutzen an einem durchschnittlichen Werktag die Evag-Haltestelle am Hauptbahnhof.

Evag steigert Fahrgastzahlen in Erfurt

Die Fahrgastzahlen der Evag sind auch im Vorjahr weiter gewachsen. 55,45 Millionen Menschen waren mit Bussen und Straßenbahnen der Erfurter Verkehrsbetriebe unterwegs. 2018 waren es noch 53,7 Millionen. „Die Steigerung um 3,25 Prozent zum Vorjahr ist die höchste Zuwachsrate seit Jahren, trotz der großen Baustelle in der Andreasstraße im Sommer“, sagt Evag-Chefin Myriam Berg. Zugelegt habe vor allem die Stadtbahn-Linie 2 auf dem Abschnitt Ringelberg. Aber auch die 1 und 5 in Richtung Magdeburger Allee verzeichnet dank attraktiver Neubaugebiete einen großen Fahrgastanstieg.

Im Busverkehr ist auf der Linie 9 ein Anstieg um 3,7 Prozent zu verzeichnen – oder 15 Prozent innerhalb der letzten 5 Jahre. „Die Busse sind vor allem im Berufsverkehr sehr voll“, so Berg. „Deshalb setzen wir seit Ende des Jahres in den Hauptverkehrsspitzen zusätzliche Busse ein. Weitere Verdichtungen im ÖPNV müssten folgen. „Wir haben im Vorjahr 20 neue Busse bestellt“, bestätigt Berg. Die ersten 14 kommen im Sommer, die restlichen 6 voraussichtlich Anfang 2021. Ab Ende 2020 sollen auch die ersten der 14 neuen Bahnen von Stadler durch Erfurt fahren, mit mehr Fahrkomfort und Platz für die Fahrgäste.

Die am häufigsten frequentierten Haltestellen sind der Anger und der Hauptbahnhof. Am Anger stiegen an einem mittleren Werktag über 60.000 Personen ein und aus. Am Hauptbahnhof waren es über 50.000 Fahrgäste pro Werktag. Bei den Abo-Zahlen wurde 2019 die 30.000er-Marke geknackt.