Fahrkartenautomat in Erfurt von Unbekannten gesprengt – 20.000 Euro Schaden

Erfurt. Unbekannte haben in Erfurt einen Fahrkartenautomaten gesprengt und hohen Schaden hinterlassen. Das erbeuteten die Diebe:

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Fahrkartenautomaten im Erfurter Norden gesprengt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ereignete sich die Tat gegen 3 Uhr.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Foto: Polizei

Durch die Explosion wurde der Automat an der Endhaltestelle Am Zoopark komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. An Bargeld gelangten die Diebe zwar nicht, allerdings erbeuteten sie mehrere Tausend unbedruckte Fahrscheine.

