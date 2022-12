Fahrradfahrer prallt in Erfurt gegen Autotür

Erfurt. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Fahrradfahrer verletzte sich am Dienstag in Erfurt schwer, als er gegen eine Autotür prallte. Wie die Polizei mitteilte, war der 40-Jährige am Nachmittag auf der Magdeburger Allee in Richtung Johannesstraße unterwegs.

Als er auf Höhe eines geparkten Mercedes war, öffnete der 59-jährige Fahrer unvermittelt seine Tür. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stürzte daraufhin. Bei dem Sturz verletzte sich der 40-Jährige schwer. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl an seinem Fahrrad als auch an dem Mercedes entstand Sachschaden.