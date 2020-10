Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0.

Zwar blieb der Regionalliga-Absteiger damit seit dem 1:2 Ende August in Zorbau zum sechsten Mal in Folge weiter ungeschlagen. Gleichzeitig kassierte Spitzenreiter VfB Krieschow zu Hause mit dem 2:4 gegen den VfL Halle erstmals in dieser Saison eine Niederlage und Verfolger Erfurt verpasste damit den Sprung auf Rang eins.

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Der FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Folge in der Fußball-Oberliga verpasst. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Beim Heimspiel gegen Neugersdorf stand es am Ende für den Tabellenvierten nur 0:0. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Zwar blieb der Regionalliga-Absteiger damit seit dem 1:2 Ende August in Zorbau zum sechsten Mal in Folge weiter ungeschlagen; gleichzeitig kassierte Spitzenreiter VfB Krieschow zu Hause mit dem 2:4 gegen den VfL Halle erstmals in dieser Saison eine Niederlage und Verfolger Erfurt verpasste damit den Sprung auf Rang eins. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto.Lindenallee 5.99098 Erfurt / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Trainer Manuel Rost (l.) war dennoch keineswegs enttäuscht. "In der zweiten Halbzeit haben wir unsere beste Leistung abgerufen, seitdem ich mit Goran Miscevic die Mannschaft übernommen habe. Man hat gesehen, dass wir vorwärts gekommen sind." Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto



FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Richtig turbulent wurde es nach dem Schlusspfiff, als es auf dem Rasen zu einer Rudelbildung und verbalen Attacken der Spieler beider Mannschaften kam. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto.Lindenallee 5.99098 Erfurt / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Als ein Neugersdorfer Spieler schließlich am Boden lag, zeigte Schiedsrichter Maximilian Scheibel dem Erfurter Darius Amados die rote Karte. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto.Lindenallee 5.99098 Erfurt / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Der 20-Jährige beteuerte jedoch seine Unschuld: "Ich habe niemanden berührt. Vielleicht gibt es Videoaufnahmen, die die Szene zeigen und man kann gegen den Platzverweis vorgehen." Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Genau das kündigte Trainer Rost an. "Ich habe die Situation nicht mitbekommen. Wir werden uns das Videomaterial anschauen, mit der Mannschaft reden und dann überlegen, wie wir reagieren." Foto: Frank Steinhorst



FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Neben den Tumulten gab es auch etwas fürs Herz: In der Halbzeitpause gab es einen Heiratsantrag! Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf RWE-Fan Thomas Krieger hielt um die Hand seiner Freundin Nadine an. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Lange Zeit tat sich der FC Rot-Weiß im Duell mit Neugersdorf sehr schwer. Foto: Frank Steinhorst

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Die Sachsen agierten über weite Strecken unerschrocken und hielten in den Zweikämpfen mutig dagegen. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto



FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf In der zweiten Halbzeit war dann Erfurt das überlegene Team auf dem Rasen war. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Ansonsten ließ der FC Rot-Weiß meist die zündenden Ideen im gegnerischen Strafraum vermissen. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf Mehr als das 0:0 sprang deshalb nicht heraus. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto



FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst



FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst



FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst

FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst



FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg gegen Neugersdorf FC Rot-Weiß Erfurt hat den sechsten Sieg in Serie verpasst. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf reichte es nur zu einem 0:0. Foto: Frank Steinhorst-Pressefoto - www.Pressefotosteinhorst.de / Frank Steinhorst-Pressefoto



Rudelbildung auf dem Rasen nach Schlusspfiff

Trainer Manuel Rost war dennoch keineswegs enttäuscht. „In der zweiten Halbzeit haben wir unsere beste Leistung abgerufen, seitdem ich mit Goran Miscevic die Mannschaft übernommen habe. Man hat gesehen, dass wir vorwärts gekommen sind.“

Richtig turbulent wurde es nach dem Schlusspfiff, als es auf dem Rasen zu einer Rudelbildung und verbalen Attacken der Spieler beider Mannschaften kam. Als ein Neugersdorfer Spieler schließlich am Boden lag, zeigte Schiedsrichter Maximilian Scheibel dem Erfurter Darius Amados die rote Karte.

Der 20-Jährige beteuerte jedoch seine Unschuld: „Ich habe niemanden berührt. Vielleicht gibt es Videoaufnahmen, die die Szene zeigen und man kann gegen den Platzverweis vorgehen.“ Genau das kündigte Trainer Rost an. „Ich habe die Situation nicht mitbekommen. Wir werden uns das Videomaterial anschauen, mit der Mannschaft reden und dann überlegen, wie wir reagieren.“

Lange Zeit tat sich der FC Rot-Weiß im Duell mit Neugersdorf sehr schwer. Den ersten Torschuss setzten die Gastgeber erst in der 31. Minute ab, als Hedy Chaabi den gegnerischen Torhüter prüfte. Zuvor ließ sich Artur Mergel in letzter Minute vom Schlussmann den Ball abnehmen (24.). Lange Zeit agierten die Sachsen unerschrocken und hielten in den Zweikämpfen mutig dagegen.

Erfurt war in zweiter Halbzeit die überlegene Mannschaft

In Halbzeit zwei erhöhte Erfurt die Schlagzahl und kam durch Ballo Abou (48.), Artur Mergel (52.) und Hedy Chaabi (54.) zu guten Möglichkeiten. Aber der Gegner hielt verbissen dagegen, obwohl Erfurt inzwischen das überlegene Team auf dem Rasen war.

Auch Marcel Bärs Schuss ging nur an den Pfosten (84.). Ansonsten ließ der FC Rot-Weiß meist die zündenden Ideen im gegnerischen Strafraum vermissen. Mehr als das 0:0 sprang deshalb nicht heraus.

Das könnte Sie auch interessieren: