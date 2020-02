Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Festnahmen nach Raubüberfall in Erfurt

Nach einem Raubüberfall in Erfurt hat die Polizei gegen zwei Männer Haftbefehl erlassen. Wie die Polizei am Montag informierte, sei in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt ein 32-Jähriger von insgesamt vier Männern überfallen worden.

Eine zunächst unverbindliche Frage nach einer Zigarette habe der 32-Jährige abgelehnt, woraufhin er von den Tätern geschlagen wurde und schließlich die Tabakwaren übergab. Ein Passant, der dem 32-Jährigen helfen wollte, sei ebenfalls durch die vier jungen Männer getreten und geschlagen worden.

Drei der vier Täter konnte die Polizei in Tatortnähe festnehmen. Gegen zwei der Männer sei Haftbefehl erlassen worden.