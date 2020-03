Feuer in Erfurt richtet hohen Sachschaden an

Brand einer Wohnung in der Vilniuser Straße 4 im Erfurter Norden.

Ein Brand in einer Wohnung in der Vilniuser Straße 4 im Erfurter Rieth ist Freitagnacht gegen 1.15 Uhr gemeldet worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Wohnung bereits komplett verqualmt. Durch das Feuer und bei den Löscharbeiten wurde niemand verletzt. Der 23-jährige Mieter hatte die Wohnung selbstständig verlassen und die Feuerwehr vor dem Haus erwartet. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Vermieter brachte den jungen Mann in einer anderen Wohnung unter. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Vermutlich hatte der Mieter eine Kerze brennen lassen, teilte die Polizei mit. Aktuell geht sie Polizei von von 25.000 Euro Schaden aus.