Feuerwehr bei Flächenbrand in Erfurt-Kerspleben im Einsatz

Erfurt Im Erfurter Ortsteil Kerspleben hat es am Montagabend einen Flächenbrand gegeben. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Am Montagabend kam es in Erfurt-Kerspleben zu einem Flächenbrand. Gegen 18 Uhr sei der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, standen zehn Hektar Wintergerste in Flammen. Eine Rauchsäule war weithin sichtbar.

Der Brand wurde den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle gebracht. Auch verkehrssichernde Maßnahmen seien nicht nötig gewesen. Etwa 20 Uhr war der Einsatz beendet. Angaben zur Ursache können derzeit noch nicht gemacht werden.

