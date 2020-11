Erfurt. Im Keller eines Hauses in Erfurt ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Mehrere Personen wurden über eine Drehleiter aus dem Gebäude gebracht.

Feuerwehr löscht Kellerbrand in Erfurt-Gispersleben

Polizei und Feuerwehr kamen am Sonntagnachmittag in Erfurt-Gispersleben zum Einsatz. In einem Wohnhaus war ein Kellerbrand ausgebrochen.

Laut ersten Informationen hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Ausbreiten des Feuers konnte so verhindert werden.

Starke Rauchentwicklung

Aufgrund der Verqualmung wurden mehrere Personen, darunter auch Kinder, über eine Drehleiter aus dem Haus gebracht. Vermutlich hat ein technischer Defekt an einem Elektrokasten zu dem Brand geführt.

