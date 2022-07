In Erfurt-Gispersleben hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. (Symbolfoto)

Feuerwehr muss Schwelbrand auf altem Fabrikgelände in Erfurt-Gispersleben löschen

Erfurt. Zu einem Brand auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Erfurt-Gispersleben musste die Feuerwehr ausrücken. Eine Zeugin hatte das Feuer bemerkt.

Am späten Freitagabend kam es auf einem ehemaligen Fabrikgelände in der Friedrichstraße im Erfurter Ortsteil Gispersleben aus bisher unbekannter Ursache zu einem Schwelbrand. Das Feuer wurde am Samstagmorgen durch eine Anwohnerin bemerkt. Die Berufsfeuerwehr Erfurt und die Freiwillige Feuerwehr Gispersleben löschten gemeinsam den Schwelbrand.

An einem Gebäude wurden Teile des Flachdaches beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Personen auf dem Gelände beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich telefonisch beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord oder bei der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.