Feuerwehreinsatz nach vermeintlicher Explosion in Erfurt

Erfurt. In Erfurt schreckte am Montag ein lauter Knall zahlreiche Bewohner auf. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert.

In Erfurt kam es am Montagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr. Gegen 19 Uhr sei es in der Mainzer Str. zu einem lauten Knall an der Vilnius-Passage gekommen, informierte die Feuerwehr Erfurt. Aufgrund der zahlreichen Anrufe und der weiten Hörbarkeit des Knalls seien mit dem Stichwort "Explosion" neben den beiden Löschzügen der Berufsfeuerwehr auch mehrere Freiwillige Feuerwehren alarmiert worden.

Vor Ort habe sich die Explosion als vermutlicher "Böller" herausgestellt. Ein Einsatz der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes war nicht nötig. Es kam zu Sachschäden aber es gab keine Verletzten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Untersuchungen übernommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

