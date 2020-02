Fichten haben in Erfurt keine Zukunft

Ein auffälliges Absterben von Fichten in Erfurt hat das Umweltamt registriert. Die Mehrzahl der genehmigten Baumfällungen im Vorjahr habe diese Baumart betroffen, heißt es im jüngsten Bericht zur Baumschutzsatzung. Die zur Fällung beantragten Bäume seien aufgrund der Dürre und vorrangig durch Borkenkäferbefall abgestorben.

Während in den Jahren 2017 und 2018 Fällanträge zumeist wegen Sturmschäden gestellt wurden, seien im Vorjahr die Folgen des extremen Dürrejahres 2018 zu spüren gewesen. Bei vielen Bäumen habe die Dürre erst im ebenfalls trockenen Jahr 2019 sichtbare Schäden verursacht, sagt der Amtsleiter Jörg Lummitsch. Diese Entwicklung werde im aktuellen Jahr anhalten.

Einige Grundstücke verloren fast den gesamten Baumbestand

„Auf einigen Grundstücken ist auf diese Art der gesamte Baumbestand abgestorben, da teilweise nur Fichten dicht an dicht standen“, berichtet Lummitsch. Die Anfälligkeit führt dazu, dass Fichten nun durch andere Bäume ersetzt werden sollen.

Bei den Ersatzpflanzungen gehe die Baumkommission mit Augenmaß vor, um wieder einen vitalen und zugleich sinnvollen Baumbestand zu ermöglichen. Die Gemeine Fichte und die Blaufichte würden als Ersatzpflanzungen nicht mehr anerkannt, „da die Zukunftsfähigkeit dieser Arten mehr als fraglich ist“, stellt Lummitsch fest.

Bürger gießen immer fleißiger die eigenen und die öffentlichen Bäume

Zwar litten inzwischen auch Laubbäume unter den Dürrefolgen. Die verminderte Vitalität der Bäume insgesamt sei zudem „bemerkenswert“. Einige Baumarten seien jedoch tolerant und zeigten wenig Reaktion auf Hitze und Dürre, sagt Lummitsch und hofft, dass das Forschungsprojekt „Stadtgrün im Klimawandel“ (SiKEF) weitere Hinweise zu geeigneten Baumarten liefern werde.

In dürren Zeiten umso wichtiger werde die Bewässerung der Bäume. Der Amtsleiter lobt die Bürger, die sowohl die eigenen Bäume in ihren Gärten als auch öffentliche Bäume an Straßen stärker gegossen hätten. „Dieses Engagement gilt es weiter auszubauen und zu würdigen“, sagt Jörg Lummitsch.

Nach bisherigem Auswertungsstand wurden im Vorjahr in Erfurt 630 Baumfällanträge gestellt und 1627 Bäume begutachtet. 180 Bäume durften nicht gefällt werden. Die Zahlen der Anträge, der Genehmigungen und der Ablehnungen bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre.