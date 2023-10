Flohmarkt, Die Skeptiker oder Mittelalterfest: Die Top 5 Tipps für Erfurt am Wochenende

In Paul Posses Bandhaus tritt am Samstag die Band „Die Skeptiker“ auf.

Erfurt. Mit der Familie zur Messe oder doch zur QR-Code-Tour in die Innenstadt? Wir haben fünf Tipps zusammengestellt.

Das Oktoberfest sorgt am Wochenende für die letzten zwei Tage Wies’n-Feeling auf dem Domplatz. Doch neben allerlei Party in Kickerkeller oder Presseklub oder einem Besuch der laufenden Egon-Zimpel-Ausstellung im Haus Dacherödengibt es in der Landeshauptstadt wieder viele Möglichkeiten, die freien Tage zu gestalten. Unsere Redaktion hat fünf Tipps aufbereitet:

Rätselraten im historischen Haus

Auch am Freitag und Samstag können Kinder ab 9 Jahren auf den den QR-Code-Rundgang samt Rätselralley im Volkskundemuseum gehen. An der Kasse gibt es dafür den Rätselbogen. Aufmerksamkeit und helle Köpfchen sind gefragt, denn die QR-Codes geben den Kids einige knifflige Rätsel auf. Wer alles richtig errät, erhält ein kleines Geschenk. Der Preis ist im Eintritt inbegriffen.

Ein humoriger Lyrikabend in der Altstadt

Bermuda Zweieck ist ein satirisches Liedermacherduo bestehend aus Daniel Gracz und Fabian Hagedorn. Nun sind sie mit ihrem satirischen Konzertprogramm „Lärm für gehobene Ansprüche“ am Freitag um 19.30 Uhr im Kabarett „Die Arche“ zu Gast. Einritt: 24.50 Euro, ermäßigt 19,50 Euro.

Kiloweise Spielzeug auf der Messe

Der „Hosenscheixxer Flohmarkt“ bietet am Samstag wieder die Möglichkeit, an Stände und Händlerwagen voller Kinderwaren zu stöbern. Rund ein Kilometer Stände sind laut Erfurter Messe geplant. Das Angebot ist bunt gemixt und bietet Bekleidung, Spielzeug und Zubehör an. Der Parkplatz der Messe wird somit von 11 bis 16 Uhr zum Umschlagplatz für Secondhand-Kinder & Babybekleidung, für Spielsachen, Kindermöbel und Sportwagen. Der Einritt kostet 4 Euro.

Euphorisierender Punkrock in Erfurt Nord

Wenn Die Skeptiker schon einmal in Erfurt sind, können sie auch gleich zwei Mal ran. Die Show am Tag zuvor im Tikolor ist platzmäßig sehr begrenzt und damit alle ihre jährliche Dosis Skeptiker bekommen, gibt es Eugen und Co. am Samstag um 20.30 Uhr auch im VEB Kultur im Bandhaus Erfurt in der Hugo-John-Straße. Tickets kosten 19,62 Euro.

Zwei Tage wie im Mittelalter

Auch ein Ausflug von Erfurt ins Weimarer Land kann sich lohnen. Am Samstag zwischen 11 und 21 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr ist in Kranichfeld ein Ritterturnier samt Markttreiben, Flugschau der Burgfalknerei, Puppenspiel und Gaukeleiprogramm zu erleben. Eintritt an der Tageskasse: 12 Euro, 6 Euro ermäßigt.