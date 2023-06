Das Magdeburger Allee Fest ist einer der Höhepunkte am kommenden Wochenende. Doch Erfurt hat noch mehr in petto.

Flohmarkt, Promenadendeck-Party & Co: 5 Tipps für Erfurt am Wochenende

Das Magdeburger Allee Fest wird die Besucher in Scharen in den Erfurter Norden locken. Doch auch am Promenadendeck und auf dem Anger wird es lebhaft.

Buchhandlung lädt zum Fan-Treffen

Die Buchhandlung Peterknecht wird Teil der „lit.Love“-Tour 2023. Sechs erfolgreiche Jung-Autorinnen werden am Freitagnachmittag für ihre Fans und Interessierte des „New Adult“-Genres im Buchladen am Anger sein und Bücher signieren. Abends gehen die Bestsellerautorinnen in drei Runden miteinander ins Gespräch. Der Eintritt am Nachmittag ist frei.

Spurensuche in den Altstadtgassen

Die kleinste Bühne der Stadt startet mit einem englischer Krimi ins Wochenende. Am Freitagabend schlüpfen Ralph Uwe Heinz und Stefan Peter Andres in die Rollen von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Im Roten Elephanten werden sie zwei Geschichten präsentieren. Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, Einlass ist frei, der Hut geht rum.

Brückenfest auf dem Promenadendeck

Zwei Jahre lang wurde am Schmidtstedter Knoten gebaut – entstanden ist das Promenadendeck. Das soll an Samstag mit einem Brückenfest von 11 bis 17 Uhr gefeiert werden. Ein Schachturnier mit Großmeister Thomas Pähtz, ein mobiles Fahrradmuseum und eine Fotobox werden geboten. Der Eintritt ist frei.

Neue Deutsche Welle am Juri-Gagarin-Ring

Die Welt des Pops von den Nullerjahren bis in die Gegenwart halten Andreas Dorau und Gereon Klug in einer Leseshow am Samstag um 11.15 Uhr parat. Im Kulturcafé Franz Mehlhose wird der Neue-Deutsche-Welle-Künstler sein aktuelles Buch „Die Frau mit dem Arm“ vorstellen. Klug wird lesen, Dorau kommentieren. Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 16 Euro.