Flucht in Erotikladen - Während Dating Wohnung durchwühlt - AfD-Büro beschädigt

Flucht in Erotikladen scheitert

Am Pfingstmontag führten Erfurter Polizisten in der Weimarischen Straße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurden sie auf einen Mopedfahrer aufmerksam, der beim Erblicken der Beamten von der Hauptstraße auf ein Firmengelände abbog und stadteinwärts fuhr. Er ignorierte die Anhaltesignale der Beamten und dachte gar nicht daran anzuhalten. Die Flucht des Mopedfahrers führte zu einem Schnellrestaurant. Hier verfolgten die Polizisten den Flüchtigen zu Fuß. Als der Mann schließlich in einem Erotikgeschäft verschwinden wollte, stellten ihn die Beamten. Der 39-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter Drogen.

AfD-Büro beschädigt

In der Iderhoffstraße von Erfurt wurde das Wahlkreisbüro der AfD mit roter Sprühfarbe beschmiert. Unbekannte Täter brachten am 31. Mai in der Zeit von Mitternacht bis 10.30 Uhr, mehrere Symbole und politische Parolen auf die Hausfassade und Fensterscheiben auf. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

92-Jährige um Tausende Euro bestohlen

Eine Diebin nutze am Pfingstwochenende die Gutmütigkeit einer 92-jährigen Frau in Erfurt aus. Unter dem Vorwand eine schriftliche Notiz fertigen zu wollen, gelang es der unbekannten Frau in die Wohnung der Rentnerin zu gelangen. Kurze Zeit später verließ sie die Wohnung wieder. Erst später bemerkte die 92-Jährige, dass die unbekannte Frau einen Briefumschlag mit mehreren tausend Euro Bargeld gestohlen hatte. Die Täterin war etwa 20 Jahre alt, 160 cm groß, schlank, hatte braune schulterlange Haare und auffällig dicke Lippen. Als sie das Haus verließ, fuhr sie mit einem unbekannten Mann in einem dunklen Auto davon.

Während Dating Wohnung durchwühlt

Zufall oder ein abgekartetes Spiel? Dieser Frage muss nun die Kripo Erfurt nachgehen. Ein 50-jähriger Erfurter hatte über das Internet eine Frau kennengelernt. Am Freitagabend fuhr er nach Sachsen, um sich mit ihr zu treffen. Dort traf er allerdings niemanden an. Als er in der Nacht wieder zu seinem Haus zurückkehrte, hatten Einbrecher zugeschlagen. Eine Tür war aufgebrochen. Sämtliche Räume waren durchwühlt. Die Diebe hatten Gold, Computertechnik und Bargeld mitgehen lassen.

