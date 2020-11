Nach einem Diebstahl in der Erfurter Innenstadt wird nach der Tatverdächtigen gefahndet (Symbolbild).

Erfurt. Die Frau soll Lebensmittel in einem Erfurter Drogeriemarkt gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Foto-Fahndung nach Diebstahl in Erfurt – Wer kennt diese Frau?

Die auf dem Foto abgebildete Frau wird verdächtigt, am 11.09.2019 in einem Drogeriemarkt in der Erfurter Innenstadt Lebensmittel im Wert von fast 150 Euro gestohlen zu haben.

Wer kennt die Frau?

Nach einem Diebstahl in Erfurt sucht die Polizei nach der abgebildeten Frau. Foto: Polizei

Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd unter der Telefonnummer 0361/7443-1156 (unter Angabe der Vorgangsnummer 0229838/2019) entgegen.

