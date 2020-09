Die beiden Kinderfernseh-Figuren Frau Elster und Herr Fuchs stehen seit dem heutigen Montag vor dem Theater in Erfurt. Die offizielle Einweihung erfolgte im kleinen Kreis. Mit anwesend waren auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke/ganz links) und Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD/ganz rechts im Bild).

Erfurt. In der Stadt Erfurt stehen seit dem heutigen Montag mit Frau Elster und Herrn Fuchs zwei neue Kika-Figuren.

Frau Elster und Herr Fuchs sind die neuen Kika-Figuren in Erfurt

Die beiden Figuren aus dem Kinderfernsehen können künftig vor dem Theater Erfurt in der Nähe vom Domplatz besucht werden. Während Frau Elster so modelliert wurde, als singe sie ein Lied, bekam Herr Fuchs kurzerhand von seinem Erschaffer eine Violine in die Pfoten gedrückt.

Wie alle bisher in der Landeshauptstadt Thüringens aufgestellten Kika-Figuren, wurde dies auch im aktuellen Fall durch Spenden finanziert. Für Frau Elster und Herrn Fuchs übernahm diesmal das „Top Magazin Thüringen“ das Sponsoring. Verleger Peter Rüberg: „Ich danke der Stadt Erfurt, dass wir Herrn Fuchs vor dem Erfurter Theater ermöglichen durften. Gerade die Wasserachse hat den Theaterplatz zu einem beliebten Spielplatz werden lassen. Herr Fuchs und Frau Elster passen perfekt dorthin.“

Frau Elster entstand durch die Unterstützung der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG). „Erfurt ist ein toller Standort zum Wohnen, Investieren, Genießen – und aus Erfurt kommen die Leinwandlieblinge aus unzähligen Fernsehsendungen des KiKa“, sagen Andreas Krey und Sabine Wosche, Geschäftsführung der LEG. „Wir freuen uns, die Figur der Frau Elster allen kleinen und großen Kindern in Erfurt zu schenken!“

Mit der künstlerischen Umsetzung der Figuren wurde der Erfurter Metallgestalter Thomas Lindner beauftragt. Das neue Figurenensemble schuf er – wie zuletzt auch Schnatterinchen und Moppi – gemeinsam mit der Erfurter Bildhauerin Melanie Fieger.

Aufgrund der Pandemie-Lage erfolgte die Enthüllung von Fuchs und Elster am heutigen Montagvormittag nur im kleinen Kreis. Das Rahmenprogramm wurde von der Kita im Brühl und dem Theater Erfurt gestaltet. Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow und Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein haben es sich nicht nehmen lassen, an diesem besonderen Ereignis teilzunehmen und ihre Freude über die Neuankömmlinge am Kindermedienstandort Erfurt zum Ausdruck gebracht.

Zum Anschauen und Fotografieren stehen Frau Elster und Herr Fuchs von nun an für Jedermann jederzeit zur Verfügung.