Frau überrascht Einbrecher - Radfahrerin verletzt - Frau nach Unfall gesucht

Einbrecher überrascht

Ein Unbekannter brach am Mittwochmorgen in ein Lokal im Stadtzentrum ein. Er hatte gerade mehrere Schränke durchwühlt und versucht einen Zigarettenautomaten zu knacken, als eine Zeugin das Lokal betrat und ihn dabei erwischte. Noch ehe die Frau richtig reagieren konnte, ergriff der Einbrecher die Flucht.

Beschrieben wurde er wie folgt: ca. 25 Jahre, dünn, ca. 180 cm groß und dunkel bekleidet mit Kapuze. Er trug einen Rucksack. An Beute gelangte er offenbar nicht, hinterließ allerdings Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Einbruch scheiterte

Einbrecher scheiterten in der Nacht zum Mittwoch an der Tür zu einem Büro in der Löbervorstadt. Sie versuchten die Tür aufzuhebeln, bekamen sie aber nicht geöffnet. Trotz alledem kam es an der Tür zum Sachschaden von 400 Euro.

Radfahrerin verletzt

Beim Abbiegen hat ein 40-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag auf dem Dalbergsweg eine entgegenkommende Fahrradfahrerin übersehen. Sein Ford stieß mit der 22-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Die junge Frau wurde in das Krankenhaus gebracht.

Gelber Kleinwagen fährt gegen Mauer: Frau wird gesucht

Am Mittwoch gegen 12 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Blumenstraße/Bergstraße auf dem Parkplatz der dortigen Apotheke. Beteiligt war hier ein 67-jähriger Mann, der mit seinem gelben Kleinwagen gegen die Hausmauer fuhr. Der Mann stand dabei unter Alkohol. Der Polizi wurde bekannt, dass eine Frau dies beobachtete. Die bisher unbekannte Zeugin meldete den Vorfall in ein er Apotheke. Die Frau entfernte sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei und konnte somit nicht zum Sachverhalt befragt werden.