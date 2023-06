In Erfurt ist eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden, nachdem ein weiterer Fahrradfahrer sie touchierte. (Symbolfoto).

Frau verletzt sich in Erfurt bei Zusammenstoß zweier Fahrräder schwer

Erfurt. Eine 62-jährige Fahrradfahrerin ist in Erfurt bei einem Unfall gestürzt. Der Unfallverursacher radelte davon, ohne anzuhalten.

Eine 62-jährige Fahrradfahrerin war am Mittwoch gegen 7.45 Uhr auf dem Juri-Gagarin-Ring in Erfurt in Richtung Franckestraße unterwegs. Laut Polizei wurde sie von hinten von einem unbekannten Fahrradfahrer überholt, als sie gerade eine Ampel überquerte. Der Mannhabe die 62-Jährige touchiert, woraufhin sie stürzte und sich schwer verletzte.

Der Unbekannte habe im Anschluss seine Fahrt in Richtung Talknoten fortgesetzt. Zeugen mit Hinweisen zu dem Fahrradfahrer werden gebeten, sich bei der Erfurter Polizei unter Telefon: 0361 / 78400 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.