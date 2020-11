Freibad-Abriss ist beschlossene Sache

Manfred Langguth (links), der erste „Nachwende-Bürgermeister“ und Christian Poloczek-Becher, der heutige Ortsteilbürgermeister Vieselbachs, blicken gemeinsam über den Beckenrand des verfallenen Freibades hinaus – in eine nicht all zu ferne Zukunft mit Bootsteich und Festwiese.

In zwei Jahren hätte man in Vieselbach ein Jubiläum feiern können. Dann wäre es 110 Jahre her, dass unterhalb der Brauhausteiche das Freibad eröffnet wurde. Am 12. Juli 1913 ist eine erste Bauabnahme dokumentiert, nach der noch einige Mängel beseitigt werden mussten. Im April 1914 wurde danach der neben dem Bad noch frei laufende Vieselbach kanalisiert, bis zum Rathaus in robuste Betonelemente verpackt. Und im Juli 1914 wurde dann die endgültige Fertigstellung des Freibades gefeiert – mit der Eröffnung des innerhalb eines Jahres angebauten Wannen- und Brausebades.